Kitajski juan rekordno nizko, britanski trgi izgubili milijarde dolarjev

Indeksi na azijskih borzah so se danes obarvali rdeče. Vlagatelje namreč skrbi prihod recesije, s strahom pa pogledujejo tudi proti zaostrovanju razmer v Ukrajini. Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, padel za 2,04 odstotka. Indeks borze v Sydneyju All Ordinaries je zabeležil 0,58-odstotni padec. Na Tajvanu so se medtem delnice v indeksu FTSE TWSE v povprečju pocenile za 2,27 odstotka, v Singapurju pa je indeks STI 1,26 odstotka pod izhodiščno vrednostjo. Na hongkonški borzi Hang Seng izgublja 2,41 odstotka, v Šanghaju pa je indeks Shanghai Composite 1,07 odstotka pod izhodiščem.

A takšna razlika med juanom in dolarjem ni zgolj problematična, pravi Joseph Capurso , vodja mednarodnega in trajnostnega gospodarstva pri Commonwealth Bank of Australia. Padec vrednosti valute je lahko namreč koristen za izvoznike na Kitajskem, saj bi njihovo blago postalo cenejše kar bi lahko povečalo povpraševanje. Kljub temu izvoz danes predstavlja le 20 odstotkov kitajskega gospodarstva, zato šibek juan ne bo obrnil temeljne šibkosti na domačem trgu, ki sta jo v veliki meri povzročila pekinška strategija zero-Covid in nepremičninska kriza, je pojasnil. Šibkejša valuta lahko povzroči tudi, da vlagatelji umaknejo svoj denar iz države, in negotovost na finančnih trgih – čemur se bodo kitajski uradniki želeli izogniti zaradi kongresa komunistične partije, ki bo prihodnji mesec, ko naj bi si njen predsednik Ši Džinping zagotovil tretji mandat.

Padec juana je povzročil tudi šibkost drugih valut razvitih gospodarstev v regiji, vključno z avstralskim in singapurskim dolarjem ter južnokorejskim vonom. Prejšnji teden je centralna banka Japonske prvič po letu 1998 posredovala v podporo jenu, potem ko je valuta oslabela v primerjavi z dolarjem. Tudi azijski trgi v vzponu so ranljivi saj prodajajo surovine in sestavne dele kitajskim tovarnam in tako postajajo vse bolj odvisni od juana. Washington je Kitajsko v preteklosti obtožil, da namerno devalvira svojo valuto, da bi ohranil poceni izvoz in drag uvoz iz ZDA.

In čeprav je močan dolar razburkal svetovne trge, pa je malo verjetno, da bo to Fed odvrnilo od nadaljnjega zviševanja obrestnih mer. "Močan dolar deluje za ameriški trg," je dejal Dimitri Zabelin iz London School of Economics.

Britanski trgi izgubili 500 milijard dolarjev, odkar je Liz Truss prevzela mesto premierke

Odkar je bila Liz Truss uradno imenovana za naslednico Borisa Johnsona na mestu premierja 5. septembra, so delniški trgi in trgi obveznic v Združenem kraljestvu izgubili najmanj 500 milijard dolarjev vrednosti. Celo leto 2022 se je Združeno kraljestvo spopadalo s "krizo življenjskih stroškov", ki so jo spodbudili naraščajoča inflacija, grozeča grožnja recesije, poslabšanje evropske energetske krize in počasno, a vztrajno depreciacijo funta v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Truss ima nov načrt porabe, zasnovan za spodbujanje gospodarske rasti z znižanjem davkov, vendar je le prestrašil vlagatelje, ki verjamejo, da bi lahko spodbudil zadolževanje in prispeval k inflaciji v času, ko obrestne mere že skokovito naraščajo. Odkar je Trussova prevzela položaj, je indeks državnih obveznic Združenega kraljestva izgubil več kot 170 milijard dolarjev vrednosti, medtem ko so obveznice, denominirane v funtih investicijskega razreda, izgubile več kot 29 milijard dolarjev, ključni indeks junk bond, denominiran v funtih, pa je padel za 1,4 milijarde dolarjev. Indeks FTSE 350, ki spremlja delnice, ki kotirajo na londonski borzi, je v istem obdobju prav tako izgubil več kot 300 milijard dolarjev vrednosti.