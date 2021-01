Kitajski predsednik posvaril pred začetkom nove hladne vojne

Kitajski voditelj Ši Džinpingje v svojem nagovoru na prvi dan spletnega zasedanja z naslovom Ključno leto za obnovo zaupanja pozval k enotnosti. Zgodovina je pokazala, da bo državam, ki želijo delovati same, vedno spodletelo, je dejal.

Opozoril je na globalne izzive, kot so pandemija covida-19 in podnebne spremembe. "Ob spopadanju s trenutno krizo in prizadevanjih za ustvarjanje boljšega jutri za vse moramo biti enotni in delati skupaj," so njegove besede povzeli na ameriškem CNBC. Konfrontacije bodo svet vodile v "slepo ulico", je dodal.

Države je kitajski predsedniki pozval, naj"opustijo ideološke predsodke"."Vsaka država je unikatna in nobena ni nad drugimi," je dejal. "Ostati bi morali predani posvetovanju in sodelovanju namesto konfliktom in nasprotovanju."

Pozval je k močnejšemu globalnemu upravljanju prek mednarodnih organizacij ter ukinjanju ovir za mednarodno trgovino, investicije in izmenjavo tehnologij. Prav tako se je zavzel za pomembnejši položaj držav v razvoju na svetovnem odru.

Ši je voditelje v okviru WEF nagovoril manj kot teden zatem, ko je v ZDA mandat nastopil predsednik Joe Biden. Opazovalci zelo podrobno spremljajo, kako bo novo ameriško vodstvo naslovilo zaostrene odnose s Kitajsko, ki so zapuščina Bidnovega predhodnika Donalda Trumpa.

Kitajski voditelj je tudi potrdil ambiciozne podnebne cilje. Peking želi do leta 2030 zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida za 65 odstotkov, do leta 2060 pa doseči podnebno nevtralnost. Gre za izjemno pomembne zaveze države, ki ustvari četrtino vseh toplogrednih plinov na svetu.

"Dosega teh ciljev bo od Kitajske zahtevala izredno trdo delo. A verjamemo, da mora Kitajska, ko so na kocki interesi celotnega človeštva, napraviti korak naprej, ukrepati in opraviti svoje," je dejal Ši.