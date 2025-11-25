Kje je danes slovenska energetika in kam stopamo jutri?

Prvi panel poslovno-medijske konference Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj , ki bo 11. decembra v ljubljanskem Grand Plaza Hotelu, se bo lotil vprašanja, kakšno je stanje slovenske energetike danes. Razpravo z naslovom Energetski rentgen: Slovenska energetika danes in jutri bo vodil novinar 24ur Marko Gregorc . V panelu bodo sodelovali državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar , direktor Instituta Jožef Stefan dr. Leon Cizelj in direktorica Agencije za energijo Duška Godina .

Slovenska energetska slika je kompleksna. Sistem temelji na kombinaciji jedrske, hidro in termo proizvodnje, k čemur se vse bolj pridružujejo obnovljivi viri. Vsak od teh stebrov nosi svoje izzive: jedrska energija zahteva pravočasno dolgoročno načrtovanje, hidroelektrarne so izpostavljene podnebnim nihanjem, fosilne enote pa postopoma izstopajo iz rabe zaradi evropskih zavez razogljičenja. Poraba električne energije se spreminja, potrebe po zanesljivi oskrbi pa ostajajo visoke. Zato so v ospredju vprašanja o prihodnji jedrski zmogljivosti, posodobitvi prenosnih in distribucijskih omrežij, pospeševanju naložb v nizkoogljične vire in zagotavljanju dovolj novih kapacitet, da bo Slovenija ohranila stabilen in konkurenčen energetski sistem.

"Slovenska energetika je na prelomnici. Čas je, da pogledamo, kje smo danes: z dejstvi, številkami in odgovornostjo, ki jo prinaša prihodnost. Kako učinkoviti smo, kako zanesljiv je naš sistem in kakšno vlogo ima Slovenija v evropskem energetskem prostoru? O tem bomo na konferenci razpravljali z vodilnimi domačimi strokovnjaki in iskali odgovore, kam nas vodijo današnje odločitve in kako zagotoviti prihodnost, ki bo varna, stabilna in trajnostna. Pridružite se nam 11. decembra v Ljubljani," je dodaja novinar 24ur in moderator prvega panela Marko Gregorc.

Prvi panel tako ne bo iskal hitrih odgovorov, temveč bo poskušal razjasniti, kaj dejansko določajo številke, trendi in evropske usmeritve. Gre za razpravo, ki bo ponudila analizo trenutka, brez katere ni mogoče sprejeti premišljenih odločitev o tem, kako naj Slovenija izgradi energetski sistem prihodnosti.