Kje na svetu je liter bencina že skoraj tri evre in kje le dva centa?

Povprečna cena bencina po svetu se je po podatkih spletne strani Global Petrol Prices v zadnjem tednu gibala okoli 1,38 evra za liter. Vendar pa je razpon med najvišjimi in najnižjimi cenami bencina v državah precejšen.

Na splošno velja, da je v bolj razvitih državah cena bencina višja kot v manj razvitih oziroma revnejših državah ter državah, ki so same proizvajalke in izvoznice nafte. Izjema so ZDA, ki so med gospodarsko najbolj razvitimi državami, a imajo še vedno razmeroma nizke cene bencina (1,371 evra na liter).

Od 14. marca se je povprečna cena bencina povišala za okoli 13 odstotkov, vmes je bila sicer nekajkrat regulirana. Slovenija se s trenutno ceno 1,755 evra na liter bencina uvršča na 43. mesto na lestvici držav z najdražjim bencinom.