Kje se stanovanje ali hišo še lahko kupi po normalni ceni?

Ste že pogledali na koliko je geodetska uprava ocenila vašo nepremičnino? Gre za eno najbolj iskanih informacij v teh dneh - samo včeraj do 10. ure zjutraj je to storilo kar 180.000 ljudi. Geodetska uprava je objavila težko pričakovane nove ocene posplošene vrednosti nepremičnin. Najdražje nepremičnine v prestolnici so v centru Ljubljane, Kosezah in v Rožni dolini, rekordne so tudi na Obali in gorenjskih turističnih biserih. Od poskusnega izračuna jeseni lani, so cene nepremičnin še za približno osem odstotkov višje. Kje pa se še da kupiti stanovanje ali hišo po normalni ceni in zakaj cene ne nehajo rasti?