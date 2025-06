Kje so letos dobili najvišji regres?

Tudi letos so najvišji regres prejeli zaposleni v bankah, zavarovalnicah in energetiki. Banki NLB in OTP sta zaposlenim marca izplačali 2800 evrov. Enako tudi zavarovalnici Sava in Generali.

Visokega regresa so se maja razveselili tudi v Unicredit banki, kjer so zaposleni dobili 2500 evrov, v Gen energiji, kjer so prejeli 2750 evrov, in Elesu z 2700 evri regresa.

Tudi Telekom Slovenije je februarja zaposlenim nakazal 2518 evrov, A1 Slovenija pa 2200 evrov. 2350 evrov so prejeli zaposleni na Pošti Slovenije in na Darsu, 2400 evrov pa so dobili zaposleni na Petrolu ter v Cinkarni Celje, kjer so sporočili, da znesek odraža stabilno poslovanje podjetja in predvsem spoštovanje do ekipnega dela zaposlenih.

S tem se strinja tudi farmacevtski gigant Lek, ki že leta slovi po visokem regresu in ima trenutno več kot 3000 zaposlenih. "Regres je bil v maksimalni neobdavčeni višini. Ker smo izplačilo izvedli v maju, je bilo to 2430,99 evra neto, kar je približno 100 evrov več kot je znašal v preteklem letu," je dejal vodja Kadrov v Leku Danijel Gregorčič.