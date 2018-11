Kje so razlogi za občutno cenejši bencin in dizel?

Na ponudbo in povpraševanje na globalni ravni pa trenutno vplivajo predvsem trije dejavniki, oziroma tri države in njihovi voditelji: Združene države Amerike z Donaldom Trumpom , Rusija in Vladimir Putin , ter Savdska Arabija in kronski princ Mohamed bin Salman .

Od začet ka oktobra je to tako že tretja pocenitev bencina in druga pri dizlu, ki sta se tako pocenila za deset oziroma 2,4 centa na liter. Kar je posledica cenejših surovin, predvsem cenejše surove nafte na svetovnih trgih. "Na mednarodnem regu je glavni dejavnik cene nafte ponudba in povraševanje na splošno, kar pa je odvisno tudi od količine zalog in na novo načrpane nafte," pojasnjuje Izidor Jerman , direktor sektorja upravljanja pri Alta skladih.

V zadnjem času smo videli, da je cena nafte močno padla - za več kot 20 odstotkov. Glavni razlog za to je, da so ameriška podjetja spet načrpala več kot so pričakovali. In tudi napovedi Savdske Arabije, OPEC-a, da bodo črpanje omejili ni dovolj, da bi ustavili padec cene nafte.

Ključni dejavniki, ki ponudbo in s tem ceno nafte potiskajo navzgor pa so težave Venezuele, sankcije proti Iranu in same omejitve čpranja, ki jih je sprejel OPEC, kartel držav proizvajalk nafte. A hkrati so ameriški proizvajalci načrpali bistveno več od napovedi, sankcije proti Iranu so omiljene, pa tudi napovedi gospodarske rasti se znižujejo, kar nakazuje manjše povpraševanje po energentih.

Dajatve v Slovenije visoke

Cene goriva v Sloveniji pa bolj kot svetovni trgi določa sama država z dajatvami. "Slovenija danes po dajatvah sodi v sam vrh EU. Poleg DDV-ja in trošarin, so tukaj še tri druge dajatve, ki obremenjujejo pogonska goriva," pa razlaga Mariča Lah iz Trgovinske zbornice Slovenije.

Prav vladi in dajatvem gre tudi zasluga za to, da je bencin danes dražji od dizla. In Slovenci se danes vozimo dražje, čeprav sta bencin in nafta na svetovih trgih cenejaša kot pred desetletjem. Zato je tudi tokratna pocenitev dobrodošla.

Ali se bo gorivo še naprej cenilo, pa bo odvisno predvsem od svetovnih trgov in od ključnega sestanka OPEC-a, oziroma največjih proizvajalk nafte, ki bo v začetku decembra na Dunaju.