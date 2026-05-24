Kje v Evropi ultrabogati zaslužijo največ? Slovenija pri dnu lestvice

Najbogatejši 0,1 odstotek prebivalcev v Evropi v povprečju prejme približno 4,5 odstotka vseh dohodkov, vendar se delež med državami močno razlikuje, kažejo podatki World Inequality Database.

V nekaterih državah ta skupina doseže več kot 6 odstotkov vseh dohodkov, v Evropi pa se razpon giblje od 1,6 odstotka na Nizozemskem do kar 10,2 odstotka v Gruziji. Podatki se nanašajo na leto 2024 ali najnovejše razpoložljivo leto po 2020, za Italijo pa na leto 2015.

Med državami EU izstopa Estonija, kjer najbogatejših 0,1 odstotka prejme 8,3 odstotka dohodkov. Sledita Bolgarija (7,5 odstotka) in Poljska (7 odstotkov). Nad 6 odstotki sta tudi Srbija (6,9 odstotka) in Turčija (6,1 odstotka), medtem ko sta Danska (5,8 odstotka) in Romunija (5,1 odstotka) nekoliko nad petimi odstotki.