KKR prodal večinski delež United Group

Vrednosti posla niso razkrili, neuradno pa naj bi ta znašala 2,6 milijarde evrov, danes piše časnik Wall Street Journal.

Iz družbe so sporočili, da bo KKR ostal manjšinski lastnik, transakcija pa bo še predmet pregleda regulatorjev.

Nikos Stathopoulos, eden od partnerjev v družbi BC Partners je dejal, da so s poslom izjemno zadovoljni in se veselijo, da bodo prispevali k naslednji fazi rasti družbe. Jean-Pierre Saad iz KKR pa je poudaril, da so v družbi ponosni z razvojem, ki ga je v zadnjih petih letih opravila družba United Group: "Ostajamo zavezani tudi nadaljni rasti družbe."

Družba United Group s sedežem v Amsterdamu se sicer danes opisuje kot največji alternativni telekomunikacijski operater na območju nekdanje Jugoslavije. Nastala je leta 2007 z združitvijo srbskega kabelskega operaterja SBB in slovenskega telekomunikacijskega operaterja Telemach, ki se jima je kmalu pridružil še Telemach Bosna. Leta 2014 si je United Group priključil tudi črnogorski Telemach, leto pozneje je v Sloveniji Telemach prevzel Tušmobil.

Od marca 2014 je bil United Group, ki je medtem prerasel v telekomunikacijskega operaterja in ponudnika medijskih vsebin v večjem delu nekdanje Jugoslavije, v večinski lasti sklada KKR s sedežem v New Yorku. Lani poleti je napovedal tudi prevzem družbe Pro Plus, pod okriljem katere oddajata televiziji POP TV in Kanal A, a še čaka na dovoljenje slovenskega varuha konkurence.

Danes ima United Group po lastnih navedbah 3,62 milijona uporabnikov, medtem ko jih je imel spomladi 2014 ob prehodu v večinsko lastništvo KKR 1,89 milijona. V poslovnem letu, ki se je končalo 31. marca, je ustvaril 539,7 milijona evrov prihodkov.