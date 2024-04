Kljub napetostim na Bližnjem vzhodu, se je surova nafta nekoliko pocenila

V petek so se cene nafte zaradi bojazni pred vojno med Izraelom in Iranom dvignile na najvišjo raven po jeseni 2023, je spomnila nemška tiskovna agencija dpa.

V noči na nedeljo je Iran z več kot 300 droni in raketami napadel Izrael, vendar jih je izraelska vojska s pomočjo zaveznikov z ZDA na čelu večino sestrelila. Smrtnih žrtev v napadu po navedbah izraelske vojske ni bilo, ranjenih je bilo najmanj 12 ljudi.

Izrael še ni sporočil, kako se bo odzval na napad, a na naftnem trgu vlada optimizem, potem ko je ZDA izraelsko vlado pozval, naj skrbno pretehta, kaj bi prinesel morebiten napad na Iran. Če bo Izrael upošteval nasvet Washingtona in se bo vzdržal povračilnih ukrepov, ne bo prišlo do zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu, po navedbah dpa kaže analiza strokovnjakov pri investicijski banki RBC Capital Market.

Azijske borze po napadu Irana na Izrael večinoma s padci

Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, nazadoval za 0,93 odstotka na 39.155,57 točke.

Znižal se je tudi indeks borze v Sydneyju All Ordinaries, in sicer za 0,51 odstotka. V Seulu je osrednji borzni indeks Kospi nazadoval za 0,40 odstotka, v Singapurju pa je indeks STI 1,05 odstotka nižje kot v petek. Tudi tečaji delnic na Tajvanu so se v povprečju znižali, za 1,60 odstotka.

Na kitajskih borzah medtem indeksi nimajo enotne smeri. V Hongkongu je šel indeks Hang Seng doslej navzdol za 0,47 odstotka, medtem ko je v Šanghaju indeks Shanghai Composite 1,24 odstotka nad izhodiščem.