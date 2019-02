Kljub naraščanju izvoza slabši obeti za slovensko gospodarstvo

Blagovna menjava Slovenije s tujino je tudi lani na splošno naraščala, ugotavlja statistični urad. Absolutna vrednost izvoza in tudi absolutna vrednost uvoza sta bili najvišji do sedaj. Izvoz je lani dosegel 30,9 milijarde evrov, uvoz pa 30,6 milijarde evrov. Presežek, ustvarjen v trgovini s tujino, je bil sicer najnižji doslej.

Največ blaga je Slovenija lani izvozila v Nemčijo (20,3 odstotka celotnega izvoza blaga), Italijo (12,4 odstotka), Hrvaško (8,1 odstotka), Avstrijo (7,6 odstotka) in Francijo (5,6 odstotka).

Tudi uvozila je največ blaga iz Nemčije (18,1 odstotka celotnega uvoza blaga), sledile so Italija (15 odstotkov), Avstrija (10,5 odstotka), Hrvaška (5,5 odstotka) in Francija (4,2 odstotka). V vse države članice EU skupaj je Slovenija lani izvozila 77,1 odstotka vsega blaga, uvozila pa 78,3 odstotka vsega blaga.

Najpomembnejši izvozni proizvodi so bili iz skupin cestna vozila, medicinski in farmacevtski proizvodi ter proizvodi iz skupine električni stroji, naprave, v uvozu pa prav tako proizvodi iz skupine cestna vozila, sledili so proizvodi iz skupin nafta in naftni derivati ter električni stroji, naprave.

Samo decembra je Slovenija izvozila za 2,2 milijarde evrov blaga ali za dva odstotka več kot decembra 2017, uvozila pa za 2,4 milijarde evrov ali za šest odstotkov več kot pred letom dni.