Kljub pocenitvi energentov aprila nadaljevanje rasti cen uvoza

Cene proizvodov za investicije so bile aprila na mesečni ravni višje za 0,6 odstotka, v tem letu do zdaj so se zvišale za 4,2 odstotka, medletno pa za 10,3 odstotka. Kot omenjeno, so bile kovine na mesečni ravni dražje za 9,8 odstotka, v letu do konca aprila so se podražile za 23,1 odstotka, medletno pa so bile cene uvoženih kovin višje za 55,3 odstotka. Dražijo se tudi papir in papirni izdelki ter kemikalije, kemični izdelki in farmacevtske surovine.

Cene surovin so bile aprila na mesečni ravni višje za 4,9 odstotka, v tem letu do konca aprila so se podražile za 14,5 odstotka, medletno pa so bile cene višje za 33 odstotkov, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Cene uvoženih izdelkov za široko porabo so aprila ostale nespremenjene, v štirih mesecih tega leta so narasle za 3,2 odstotka, medletno pa za 5,8 odstotka. Živila, pijače in tobačni izdelki so bili znotraj tega na mesečni ravni na primer dražji za 3,1 odstotka, v letu do konca aprila za 10,9 odstotka in medletno za 19,8 odstotka.

Cene uvoženih energentov so bile medtem mesečno za 3,2 odstotka nižje, a v tem letu do konca aprila so se ti proizvodi podražil za 22,1 odstotka, medletno pa so bili aprila dražji za 179,8 odstotka.

Cene uvoženih proizvodov iz skupine oskrba z elektriko, plinom in paro so bile na mesečni ravni nižje za 28,8 odstotka, v tem letu so se v štirih mesecih cene znižale za 18,6 odstotka, medletno pa so bili ti izdelki dražji za 203,4 odstotka. V skupini rude in kamnine, kamor spadata tudi premog in zemeljski plin, se je uvoz v tem letu podražil za 36,7 odstotka, medletno pa je bil aprila dražji za 307,9 odstotka. Pri tem sta bila surova nafta in zemeljski plin dražja za 472,8 odstotka.

Medtem so bili izdelki iz skupine proizvodnja koksa in naftnih derivatov na mesečni ravni aprila dražji za 1,8 odstotka, v letu do konca aprila za 28,1 odstotka, medletno pa za 66,7 odstotka.