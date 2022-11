Kljub umirjanju gospodarstva na trgu dela in rasti izvoza še brez poslabšanja

Upad kazalnikov zaupanja, negotovost in zmanjševanje novih naročil sta konec tretjega četrtletja vplivala na aktivnost v predelovalnih dejavnostih, ki se je, ob večjem septembrskem znižanju, v tretjem četrtletju le skromno povečala. Proizvodnja je bila v zadnjih mesecih medletno manjša v energetsko bolj intenzivnih panogah, aktivnost pa je bila višja zlasti v nekaterih pomembnejših tehnološko zahtevnih panogah (farmacevtski industriji, proizvodnji električnih naprav). Poslabševanje izvoznih pričakovanj se še ni opazneje odrazilo na izvozu blaga, kjer se je tudi v tretjem četrtletju nadaljevala tekoča rast, so pa že od pomladi ob veliki negotovosti v mednarodnem okolju v tem segmentu prisotna večja mesečna nihanja, pravijo na Umarju.

Z nekoliko upočasnjeno dinamiko se je nadaljevala tudi rast menjave storitev

Skupna rast izvoza je presegla rast uvoza, kar je prispevalo k pozitivnemu prispevku salda menjave s tujino. Državna potrošnja se je po obdobju okrepljene rasti medletno znižala, ob zniževanju izdatkov za obvladovanje epidemije in nižji porabi državnega proračuna za nekatere vrste blaga in storitev v času sprejemanja rebalansa državnega proračuna. Prispevek spremembe zalog je bil, po visokih pozitivnih vrednostih v prvi polovici leta, v tretjem četrtletju na medletni ravni nevtralen. Podatki o gospodarski klimi v začetku zadnjega letošnjega četrtletja kažejo na nadaljnje poslabšanje. V primerjavi z mesecem prej se je oktobra zaupanje najbolj poslabšalo v trgovini na drobno, sledijo predelovalne in storitvene dejavnosti. Malenkost bolj optimistično kot septembra je bilo razpoloženje med potrošniki, kar v Umarju povezujejo z vladnimi ukrepi za blažitev cen energije, izboljšalo se je tudi v gradbeništvu. V primerjavi z lanskim oktobrom pa je bil kazalnik gospodarske klime znatno nižji, najbolj je zaupanje upadlo med potrošniki, kjer je na ravni iz aprila 2020, in v predelovalnih dejavnostih.

Kljub ohlajanju gospodarstva se brezposelnost še znižuje in zaposlenost narašča

K skupni rasti števila delovno aktivnih vedno več prispeva zaposlovanje tujih državljanov (medletno že več kot 70 odstotkov), po deležu izstopajo gradbeništvo, promet in skladiščenje ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti. Registriranih brezposelnih oseb je bilo konec oktobra petino manj kot v enakem obdobju lani. Nadaljevalo se je tudi upadanje števila dolgotrajno brezposelnih, ki je bilo skoraj za tretjino manjše kot pred letom. Povprečna bruto plača je bila ob visoki inflaciji tudi avgusta medletno realno nižja, upad je bil zaradi še vedno prisotnega učinka lanske osnove, povezanega z izplačili epidemičnih dodatkov, večji v javnem sektorju. Medletna rast cen življenjskih potrebščin vztraja na visoki ravni in je vse širše osnovana.

Inflacija, ki je v povprečju tretjega četrtletja presegla 10 odstotkov, je bila sicer oktobra drugi mesec zapored medletno nekoliko nižja (9,9 odstotka), predvsem zaradi višje lanske osnove in tudi mesečno nižjih cen naftnih derivatov. Medletna rast cen hrane in brezalkoholnih pijač pa se je oktobra še okrepila in znašala 17,2 odstotka. Osnovna inflacija, ki ne upošteva gibanja cen energentov in hrane, je bila v zadnjih mesecih višja kot v povprečju evrskega območja in se je oktobra še nekoliko zvišala (na 6,7 odstotka). Medletna rast cen proizvodov slovenskih proizvajalcev se je, po upočasnjevanju v preteklih mesecih, septembra ponovno nekoliko okrepila (na 21,3 odstotka).