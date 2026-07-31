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Gospodarstvo

'Ključno vprašanje je, ali bo ljudem in podjetjem ostalo več denarja v žepu'

Ljubljana, 31. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Novković

Kam četrta Janševa vlada obrača državne finance? Kako drugače, kot v času Golobove vlade, se bo delil davkoplačevalski denar in kje bo v prihodnjih letih treba varčevati? Na finančnem ministrstvu, ki ga vodi Andrej Šircelj iz vladajoče SDS, so pripravili izhodišča za rebalans letošnjega proračuna. In kaj so ključne spremembe? Državna poraba se s 17,7 milijarde evrov, ki jih je začrtal še prejšnji finančni minister Boštjančič, povečuje za dodatnih 700 milijonov evrov.

Bistveno več denarja – dobrih 230 milijonov evrov – bo država še letos namenila za obrambo. V naslednjih dveh letih pa naj bi resor Valentina Hajdinjaka prvič presegel dve milijardi evrov proračuna. Nekaj pojasnil je v oddaji 24UR ZVEČER podal Goran Novković, odgovorni urednik revije Podjetna Slovenija. Za sodelovanje smo prosili tudi avtorje izhodišč za pripravo rebalansa, a nam na finančnem ministrstvu niso zagotovili sogovornika.

"V tem trenutku še nimamo celovite slike, to je šele začetek tega, kar se bo dogajalo v naslednjih mesecih," je dejal. Ob tem je opozoril na več odprtih vprašanj, med njimi rast stroškov plač v javnem sektorju, povečanje obrambnih izdatkov ter finančne posledice interventnega zakona.

Čeprav je SDS v opoziciji Golobovi vladi očitala prekomerno porabo, nova vlada zdaj sama načrtuje skoraj tri četrt milijarde evrov višje izdatke. Novković meni, da povečanje obrambnih sredstev ni presenetljivo, bolj pa ga preseneča, da vlada za zdaj ni odločneje posegla v zmanjševanje drugih javnofinančnih izdatkov.

"Ključno vprašanje je, ali takšen proračun sploh omogoča uresničitev predvolilnih obljub o nižjih davkih in prispevkih za državljane ter podjetja," opozarja.

Po njegovih besedah obstaja tudi tveganje za povečanje proračunskega primanjkljaja, če ministrstva ne bodo omejila porabe. Dodaja, da razmere vse bolj spominjajo na obdobje pred finančno krizo leta 2008.

Vlada v proračunskih načrtih računa tudi na dvoodstotno gospodarsko rast, potem ko je lani znašala 1,1 odstotka. "Glede na razmere v svetu dvomim, da je takšna rast realna, a pustimo se presenetiti," je dejal Novković.

Po njegovem mnenju ostaja največja neznanka prav vprašanje davkov. "To je ključno vprašanje za gospodarstvo, podjetja in državljane – ali bo ljudem in podjetjem res ostalo več denarja v žepu, kot je vlada obljubljala pred volitvami," je poudaril.

Rebalans med drugim predvideva tudi manj sredstev za infrastrukturo in zdravstvo, medtem ko bodo več denarja namenili šolstvu, sociali in notranjim zadevam. Novković ob tem opozarja, da brez celovite slike javnih financ teh odločitev še ni mogoče dokončno oceniti.

"Prav bi bilo, da finančni minister v prihodnjih dneh javnosti podrobneje predstavi stanje javnih financ. Šele takrat bomo lahko vse skupaj bolj objektivno komentirali," je dejal.

Vlada je Bruselj zaprosila tudi za dovoljenje za šestmesečno znižanje trošarin na bencin in dizel, s katerim želi omiliti posledice rasti cen goriv. Po besedah Novkovića pa bo takšen ukrep hkrati pomenil manj prihodkov v državni proračun.

"Nova vlada se bo soočila z zahtevnimi razmerami, saj Slovenija ni javnofinančno pripravljena na morebitne večje šoke na svetovnih trgih. Poleg previdnosti bo potrebovala tudi precej poguma pri prestrukturiranju javnih financ," je sklenil.

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