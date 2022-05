Kmet toži Volkswagen: od 1983 so vedeli za posledice emisij

Sodišče v zahodnonemškem mestu Detmold je začelo obravnavati tožbo proti skupini Volkswagen, ki jo je vložil ekološki kmet, ki je dejal, da onesnaževanje, ki ga je povzročil proizvajalec avtomobilov, krši njegove pravice.

Kmet, ki ga podpira okoljevarstvena organizacija Greenpeace, je dejal, da Volkswagnove emisije prispevajo k podnebnim spremembam in tako posegajo v njegove temeljne pravice do lastnine, zdravja in svobode. Trdi, da ekstremi, ki jih povzročajo podnebne spremembe, kot so suha tla in močnejši dež, škodujejo njegovi njivi, govedu in gozdu, poroča DW.

"Kmete so podnebne spremembe že prizadele močneje in hitreje, kot je bilo pričakovano," je dejal in zatrdil, da je VW kot drugi največji proizvajalec avtomobilov na svetu prispeval k škodi.

"Korporacija s tako ogromnimi emisijami CO2, kot je VW, je delno odgovorna za škodo, ki jo je povzročila podnebna kriza," je dejal tudi kmetov odvetnik.

Tako kmet kot Greenpeace obtožujeta VW, da je že desetletja vedel za nevarnosti podnebnih sprememb, pri čemer se sklicujeta na raziskavo, ki je upravi VW že leta 1983 razkrila posledice povečanih emisij CO2.

Želijo si, da bi VW v naslednjih sedmih letih zmanjšal proizvodnjo vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem, potem pa proizvodnjo opustil, prav tako pozivajo k zmanjšanju izpustov CO2 za 65 odstotkov v primerjavi z letom 2018.

Tiskovni predstavnik sodišča je novinarjem sicer povedal, da je uspeh primera dvomljiv. Po prvem zaslišanju so kmetu in njegovim odvetnikom naročili, naj predložijo dodatne dokaze, da podprejo svoje trditve, in dajo Volkswagnu čas za odgovor.

Predsedujoči je še dejal, da ni jasno, ali je tožnik že utrpel škodo zaradi podnebja ali jo le pričakuje. Naslednja obravnava je bila razpisana za 9. september.

Proizvajalec avtomobilov je že dejal, da so kmetove obtožbe neutemeljene. Poskuša zahtevati "individualno odgovornost za splošne posledice podnebnih sprememb" in to "po našem mnenju ne more uspeti", so sporočili.

VW sicer trenutno pospešeno krepi proizvodnjo električnih vozil.