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Gospodarstvo

Kmetijske subvencije za lažne pašnike, denar za turizem pa za luksuzne vile

Bruselj, 14. 10. 2026 11.35 pred 1 uro 5 min branja 13

Avtor:
N.Š.
Vila

Evropska komisija želi prihodnji sedemletni proračun Evropske unije narediti prožnejši, da bi se države lažje odzivale na gospodarske, varnostne in druge krize. Toda predsednik Evropskega računskega sodišča Tony Murphy opozarja, da bi lahko predlagane spremembe otežile nadzor nad porabo skoraj tisoč milijard evrov evropskega denarja in povečale tveganje za nepravilnosti ter zlorabe. Revizorji že zdaj ugotavljajo napake pri porabi milijard evrov, novi sistem pa bi po njihovih opozorilih lahko celo onemogočil primerljivo ocenjevanje njihovega obsega. Evropska komisija očitke zavrača in zagotavlja, da bodo ključni nadzorni mehanizmi ostali v veljavi.

Evropska unija se pripravlja na temeljito prenovo načina razdeljevanja evropskih sredstev, vendar bi lahko večja svoboda držav članic pri porabi denarja prinesla tudi večje tveganje za nepravilnosti in korupcijo.

Na to je v pogovoru za Politico opozoril predsednik Evropskega računskega sodišča Tony Murphy, ki meni, da bi predlagani sistem otežil spremljanje, kam evropski denar dejansko odteka in kdo ga na koncu prejme. "Za nas bo težje slediti denarju," je dejal.

Po njegovih besedah bi Evropska unija državam članicam v prihodnje prepustila bistveno več odgovornosti za razdeljevanje in nadzor nad sredstvi. "Državi članici pravzaprav rečete: tukaj imate veliko denarja, zdaj pa sami poskrbite, da bo vse v redu. To je neke vrste samonadzor," je opozoril.

Njegove besede prihajajo v času zahtevnih pogajanj o evropskem proračunu za obdobje 2028–2034, v katerih se države članice ne strinjajo niti o skupnem obsegu porabe niti o načinu razdeljevanja sredstev.

Kupi denarja
Kupi denarja
FOTO: iStock

Skoraj tisoč milijard evrov v skupnem skladu

Evropska komisija predlaga, da bi približno polovico prihodnjega sedemletnega proračuna, skoraj tisoč milijard evrov, združili v obsežen finančni okvir, iz katerega bi države financirale različne prednostne naloge.

Med njimi so kmetijstvo, regionalni razvoj, migracije in druga področja, ki so bila doslej financirana prek bolj ločenih programov. Osrednji del nove ureditve bi bili nacionalni in regionalni partnerski načrti, s katerimi bi države članice določale svoje razvojne in finančne prednostne naloge. Komisija želi s tem povečati prilagodljivost evropskega proračuna.

Sedanje finančno obdobje so namreč zaznamovali pandemija, vojne, energetska kriza in vse pogostejše posledice podnebnih sprememb. Bruselj zato zagovarja sistem, v katerem bi bilo mogoče sredstva hitreje preusmerjati tja, kjer so najbolj potrebna.

Toda po oceni Evropskega računskega sodišča prav takšna prilagodljivost odpira vprašanje nadzora. "Nekaj prožnosti bomo pridobili, toda za kakšno ceno ..." se sprašuje Murphy.

Že zdaj za pet milijard evrov nepravilnosti

Opozorila revizorjev prihajajo v času, ko evropske institucije že ugotavljajo pomembne nepravilnosti pri porabi skupnega denarja.

Po najnovejšem poročilu Evropskega računskega sodišča so bile v lanskem letu z napakami obremenjene transakcije v ocenjeni vrednosti približno pet milijard evrov.

Pri tem je sicer pomembno razlikovati med nepravilno porabo in dokazano korupcijo. Revizijske napake lahko vključujejo tudi kršitve pravil upravičenosti, nepravilnosti pri javnih naročilih in druge administrativne ali finančne napake, ki ne pomenijo nujno goljufije. Toda predsednik računskega sodišča opozarja, da bi bilo v prihodnjem proračunskem obdobju lahko še težje ugotoviti dejanski obseg nepravilnosti.

Razlog je v različnih nacionalnih sistemih nadzora. Revizijski organi posameznih držav članic nimajo povsem enakih pristojnosti, metodologij in načinov preverjanja porabe sredstev. Vodja kabineta predsednika Evropskega računskega sodišča Wolfgang Stolz je ob tem opozoril, da revizorji že več let ugotavljajo pomanjkljivosti pri delu nacionalnih nadzornih organov. "Leto za letom ugotavljamo, da delo teh revizijskih organov ni povsem zanesljivo," je dejal.

Če bi nadzor v prihodnje še bolj temeljil na nacionalnih sistemih, bi lahko bilo po oceni revizorjev težje zagotavljati enotno in primerljivo preverjanje porabe evropskega denarja.

Vila
Vila
FOTO: Shutterstock

Kmetijske subvencije za lažne pašnike, denar za turizem pa za luksuzne vile

Posebno skrb vzbuja predlagana združitev sredstev za kmetijstvo in regionalni razvoj. Skupna kmetijska politika je bila doslej ena največjih samostojnih postavk evropskega proračuna, sredstva pa so se razdeljevala prek posebej določenih pravil in nadzornih mehanizmov. Po novem predlogu bi postala del širšega sklada nacionalnih in regionalnih partnerskih načrtov. Murphy opozarja, da bo evropskim revizorjem precej težje spremljati porabo kmetijskih sredstev, če bodo ta združena z drugimi programi in nacionalnimi proračuni.

Da so takšna sredstva že zdaj izpostavljena zlorabam, kažejo primeri iz posameznih držav članic. V Grčiji so razkrili nepravilnosti pri izplačevanju kmetijskih subvencij za domnevne pašnike, ki v resnici niso obstajali oziroma niso izpolnjevali pogojev za financiranje. Na Slovaškem pa so se pojavili primeri, ko je bil denar, namenjen razvoju podeželskega turizma, uporabljen za gradnjo luksuznih vil, namenjenih premožnim posameznikom.

Takšni primeri po oceni revizorjev kažejo, kako pomembno je, da evropske institucije ohranijo možnost neposrednega preverjanja končnih prejemnikov sredstev.

Kdo je na koncu dejansko prejel evropski denar?

Predsednik Evropskega računskega sodišča je posebej kritičen do sistema, ki je bil uporabljen pri evropskem skladu za okrevanje po pandemiji. Ta je državam omogočil večjo prilagodljivost pri financiranju reform in naložb, vendar je po njegovem mnenju zmanjšal preglednost porabe. Prav sklad za okrevanje je eden od modelov, po katerih je Evropska komisija zasnovala prihodnje nacionalne načrte.

Murphy je opozoril na pomembno razliko med sedanjimi in predlaganimi mehanizmi nadzora. V okviru obstoječega proračunskega sistema lahko evropski revizorji na primer fizično obiščejo kmetijo, ki prejema evropske subvencije, in preverijo, ali so sredstva uporabljena skladno s pravili. Pri skladu za okrevanje pa EU javno objavlja le podatke o stotih največjih končnih prejemnikih sredstev v posamezni državi. "To ni zelo pregledno. Kam evropski denar dejansko odteka? To je tisto, kar je pomembno," je dejal Murphy.

Evropska komisija zavrača očitke

Evropska komisija vztraja, da prenova proračuna ne bo oslabila nadzora nad evropskimi sredstvi. V odzivu za Politico je poudarila, da bodo ključna načela sedanjega sistema finančnega nadzora ostala v veljavi. Po njenem mnenju nacionalni nadzorni organi dobro opravljajo svoje naloge, predlagana ureditev pa državam omogoča učinkovitejše prilagajanje porabe dejanskim potrebam.

Komisija zagotavlja tudi, da bo ohranila pravico zahtevati spremembe nacionalnih načrtov ali uvedbo korektivnih ukrepov, kadar bo ugotovila nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti. 

Murphy ob tem poudarja, da Evropsko računsko sodišče ne zagovarja nujno enega proračunskega modela pred drugim. Njegovo opozorilo se nanaša predvsem na vprašanje, ali bodo evropski revizorji tudi po reformi imeli dovolj informacij in pristojnosti za učinkovito spremljanje porabe.

Proračunska pogajanja vse bolj zapletena

Razprava o preglednosti porabe poteka vzporedno s političnimi pogajanji o višini prihodnjega evropskega proračuna. Države članice se soočajo z vse večjimi finančnimi potrebami, od obrambnih izdatkov in podpore Ukrajini do konkurenčnosti gospodarstva, migracij ter tradicionalnih kmetijskih in kohezijskih programov.

Ob tem se razlikujejo njihovi pogledi na to, koliko denarja naj EU sploh porabi in kdo naj zagotovi dodatna sredstva.

Poglavja:
Na vrh Skoraj tisoč milijard evrov v Že zdaj za pet milijard evrov Kmetijske subvencije za lažne Kdo je na koncu dejansko preje Evropska komisija zavrača očit Proračunska pogajanja vse bolj
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KOMENTARJI13

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gmajna
14. 10. 2026 13.34
Koliko je denimo vzel Tito. Koliko Jugoslovanov je bilo še desetletje v njegovi drzavi po njegovi minljivosti. Tito je imel samo eno slabost. Prevelike čevlje za kogar koli je imel ta mož.
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0 0
Lark
14. 10. 2026 13.33
Upam, da postavka "migracije" pomenijo sredstva za vojsko na mejah in deportacije. To je upravičena poraba sredstev - davkov....
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+1
1 0
Vladna norost
14. 10. 2026 13.25
Kradejo milijarde kot srake, rešitve pa iščejo v tem kako povečati davke, uvajati nove davke, davke na davke...v Kijevu so še umivalniki in WC školjke iz zlata premalo luksuzni...jahte, vile, luksuzni vozni park, kaviar, škampi, beli tartufi...
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+1
1 0
Mens sana
14. 10. 2026 13.20
.................na ukrajinskih pašnikih poniknejo milijarde evropskega denarja, njihovi pastirji kupujejo in gradijo luksuzne kajže širom sveta, ovce v EU pa blejamo v luno ob pogledu na cene energentov, nepremičnin in hrane........................
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+1
1 0
Uporabnik1804794
14. 10. 2026 13.19
Naj spomnimo na eno "sušilnico sadja" enega predsednika nekoč.
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+1
1 0
dededetox
14. 10. 2026 13.18
Birokrati dajo kmetom subvencije in pogojujejo namensko porabo denarja (del se mora investirati v opremo). In tako pridemo do situacije, ko ima sosed 11 traktorjev, rabi pa max 2!!! Pridemo do tega, da določeni kmetje investirajo v apartmaje na Hrvaškem ker nihče ne verjame, da bo taka razsipnost trajala. Na TV pa stalno jokanje glede odkupnih cen, suše, toče, poplav, itd. Ukinit subvencije in investirati ta denar v kmetijske zadruge, ki bodo odkupile po sprejemljivih cenah pridelke in meso! Kmetje bodo z delom zaslužili, ne pa kot sedaj ko se celotna strategija neke kmetije postavlja izključno po načelu kje se tala največ nepovratnih sredstev. Ljudje bodo prišli do slovenske hrane, delovnih mest itd. Država je edina, ki to lahko naredi.
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+0
1 1
nelevnedesen
14. 10. 2026 13.15
Bojo tudi pogledali kako je bil porabljen denar za zelenskega? Verjetno ne, ker ga je nekaj tudi pri njih ostalo
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+2
2 0
Respublica Butalis
14. 10. 2026 13.05
Če imaš veliko - lahko, če nimaš nič - kradeš.
Odgovori
+1
1 0
Respublica Butalis
14. 10. 2026 13.02
Evropa mačeha, ali otroci pankrti..?
Odgovori
+2
2 0
Respublica Butalis
14. 10. 2026 13.04
.. hudobna mačeha, ali nepridipravski panlrti
Odgovori
+2
2 0
JackRussell
14. 10. 2026 13.01
Tudi to je kapitalizem.
Odgovori
+1
1 0
kr en33
14. 10. 2026 12.25
ven s tega klana lopovscine.. postene ljudi obdavciti, da lahko politiki in co. se vec kradejo..
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+6
6 0
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