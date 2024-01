Kmetijski sektor glede kandidatke za ministrico previden: ne poznajo je dobro

Kandidatko Žveglič pozna iz odbora za kmetijstvo, kjer je Čalušićeva podpredsednica in v katerem KGZS vsebinsko sodeluje. Ob tem je predsednik KGZS izrazil upanje, da je kandidatka v odboru videla pomen in širino, ki jo ima zbornica.

Od najverjetnejše bodoče ministrice si po njenih navedbah želijo, da bi delovala v smeri, da sta pridelava in predelava hrane strateškega pomena za prehransko suverenost države. "Zato si resnično želimo stabilnega poslovnega okolja in takšne pogoje, ki bodo omogočili razvoj našega sektorja," je dejala Zagorčeva.

"Veseli smo, da je Mateja Čalušić sprejela izziv za vodenje izredno zahtevnega ministrstva. To ministrstvo, ki pokriva celoten agroživilski sektor, je resnično med najbolj zahtevnimi sektorji v vladi," pa je dejala direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Tatjana Zagorc . Ob tem izpostavlja, da se kmetijski sektor nahaja pred številnimi izzivi, pri čemer so nekateri tudi zaradi odhoda prejšnjih ministrov ostali nedorečeni oz. neizvršeni.

Po njenem mnenju so prioritete kmetijskega ministra prioritete prehranske suverenosti države, ne glede na to, kdo je minister in iz katere politične stranke prihaja. "Celotni evropski agroživilski sektor gre v smeri zelenega prehoda, upoštevanja številnih novih strategij. In mi tukaj potrebujemo jasno vizijo in jasne aktivnosti v smeri dobrobiti za celotno agroživilsko verigo," je prepričana direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Kot je dodala, gre za to, da vsi členi verige delujejo sinhrono. "Samo na tak način lahko zagotavljamo ljudem stabilno oskrbo s hrano," je dejala Zagorc.

Kandidatke sicer na zbornici ne poznajo dobro, zato bodo z zanimanjem spremljali njeno predstavitev v državnem zboru, ki bo prihodnji teden.

Zveza slovenske podeželske mladine: vsakršno ocenjevanje predloga je preuranjeno

Na vložitev predloga v državni zbor za novo kmetijsko ministrico so se odzvali tudi v Zvezi slovenske podeželske mladine. Ker nimajo veliko informacij o dosedanji vlogi, izkušnjah in stališčih Čalušićeve na področju kmetijstva, se jim zdi vsakršno ocenjevanje predloga preuranjeno.

"Upamo, da je do izbire novega predloga prišlo s tehtnim premislekom in skrbnostjo, ki temeljita na izkušnjah s terena ter jasnem razumevanju potreb (mladih) kmetov. Po potrditvi pozivamo novo ministrico, da aktivno prisluhne in sliši glas mladih kmetov in mladih s podeželja," je v odzivu zapisala njihova predsednica Anja Kastelic.