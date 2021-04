Kmetijski sektor lani k evropskemu BDP prispeval 1,3 odstotka

Evropska kmetijska industrija je lani ustvarila bruto dodano vrednost v ocenjeni višini 177 milijard evrov. Vsak porabljen evro za stroške blaga ali storitev v kmetijskem proizvodnem procesu je ustvaril dodano vrednost v višini 0,75 evra, je navedel Eurostat.

Vrednost kmetijske proizvodnje je v letu 2020 ocenjena na 411,8 milijarde evrov. Od tega približno polovica odpade na poljščine ter slabi dve petini na živali in proizvode iz živali, in sicer 13,1 odstotka na mleko in 9,6 odstotka na prašičerejo.