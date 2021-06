Kmetje v težkem položaju: pridelava hrane vse dražja, odkupne cene pa čedalje nižje

Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so v današnji izjavi za javnost zatrdili, da kmetje niso razlog za povišanje cen hrane v zadnjem času. Kot opozarjajo, ima zaradi vse višjih vhodnih cen vedno več kmetov izgubo, saj se odkupne cene niso zvišale.

Kmetje nimajo vpliva na višanje cen surovin, repromateriala in energentov, omenjena gibanja na svetovnih trgih pa zelo neugodno vplivajo tudi na ekonomiko pridelave hrane, so pojasnili. "Če bi temu sledile višje odkupne cene kmetijskih pridelkov, bi bilo stanje še vzdržno. Žal pa je ravno obratno, saj so se odkupne cene kmetijskih pridelkov še znižale," so dodali.

Kmetije so zato v vse večjih težavah. Z velikimi težavami se soočajo prašičereja, govedoreja, zaradi slabih letin tudi sadjarstvo, v primerjavi z lanskim letom so nižje tudi odkupne cene mleka.

"Žalostno dejstvo je, da se ob tem cene hrane v maloprodaji ne znižujejo, ampak zvišujejo. To pomeni, da si ostali deležniki v verigi, torej odkupovalci, predelovalna industrija in trgovina, te stroške vračunajo v končno ceno, kmetje pa te možnosti nimajo. Nesprejemljivo je, da se kriza v prehranski verigi rešuje na račun kmetov in potrošnikov," so poudarili na zbornici.

Zaradi nizkih odkupnih cen predvsem manjše kmetije že odpuščajo kmetovanje. Posledice bodo manjša pridelava hrane, izguba delovnih mest in zaraščanje kmetijskih površin. Cenovna nesorazmerja bodo tako imela dolgoročno neugodne posledice tako za pridelavo hrane kot za ohranjanje kulturne krajine in poseljenost slovenskega podeželja, opozarjajo.

Na zbornici pri tem izpostavljajo podatke statističnega urada, iz katerih je razvidno, da so bili stroški v prvem četrtletju letošnjega leta v povprečju za skoraj štiri odstotke višji kot v enakem obdobju lani. Podatki za april pa kažejo še bolj neugodno sliko, saj so cene inputov v kmetijstvu glede na lanski april višje za 6,1 odstotka.

Po drugi strani so bile odkupne cene kmetijskih pridelkov v prvih treh mesecih leta 2021 v povprečju za skoraj pet odstotkov nižje kot v prvem četrtletju lanskega leta. Cene živali so bile za 3,8 odstotka nižje kot v prvem četrtletju 2020, cene prašičev za kar 25,5 odstotka, nižje so bile tudi cene krompirja in sadja.