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Slovenija

'Kmetje zaradi dražje nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament'

Gornja Radgona, 26. 08. 2026 13.34 pred 19 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra

Zaradi podražitve kmečke nafte kmetje za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik KGZS Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižanje cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je zagotovil, da na ministrstvu skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. "Danes, ko govorimo predvsem o cenah kmečke nafte, pa zagotavljam, da bomo znižali ceno, seveda to ne gre čez noč, ampak imamo odprte vse postopke, da to storimo," je dejal.

"Ne vem, če je pravi razlog zdaj ali pa pravi čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Nenazadnje skupaj z ministrstvom iščemo rešitve in tudi sami smo pristaši odprtega dialoga," je dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek odgovoril na vprašanje STA, ali bodo kmetje zaradi višjih cen kmečke nafte znova protestirali.

Janez Cigler Kralj in Nataša Pirc Musar na sejmu Agra
Janez Cigler Kralj in Nataša Pirc Musar na sejmu Agra
FOTO: Bobo

Po njegovih besedah kmetje zaradi cene kmečke nafte doslej nikoli niso protestirali pred parlamentom. Med razlogi za proteste je izpostavil Mercosur in strateški načrt, kmetje pa so šli tudi v Bruselj. Na vprašanje znižanja trošarin so po njegovih besedah opozarjali že marca, še v času prejšnje ministrice Mateje Čalušić, vendar takrat niso bili uspešni.

Cena kmečke nafte dosegla novo rekordno vrednost

Podgoršek je poudaril, da je cena kmečke nafte zdaj presegla 1,50 evra za liter in dosegla novo rekordno vrednost. Ob letošnji suši in pomanjkanju krme bodo morali kmetje po njegovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo kmečke nafte.

"V tej luči dodatnih podražitev bo ta pomoč povsem izzvenela," je dejal o 8,1 milijona evrov pomoči, ki jo je vlada namenila za blažitev draginje nafte in visokih cen gnojil. Po njegovih besedah so ukrepa sicer zelo hvaležni, vendar zaradi nadaljnje rasti stroškov ne bo dosegel svojega namena.

Podgoršek je ob tem opozoril, da je kmečka nafta na Hrvaškem za približno 20 centov cenejša kot v Sloveniji, zaradi česar so slovenski kmetje po njegovih besedah v slabšem konkurenčnem položaju.

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Podgoršek je poudaril, da je bila ena od zahtev kmetov že marca, še v času prejšnje kmetijske ministrice, tudi znižanje trošarin, za kar bi morala vlada zaprositi Evropsko komisijo. Po njegovih besedah bi bila cena kmečke nafte danes že nižja, če bi bila zahteva vložena pravočasno, zato je izrazil presenečenje, da prejšnja vlada tega ni storila.

'Kmetje naj zaupajo, da bomo pomagali'

Tudi Cigler Kralj je povedal, da je bil finančni minister ob tem "osupel", na finančnem ministrstvu pa so prošnjo po njegovih besedah vložili takoj, ko so se s tem seznanili. Zdaj čakajo na odgovor Evropske komisije, postopek pa običajno traja nekaj več kot tri mesece.

Cigler Kralj je ob tem še spomnil, da bodo kmetovalcem namenili več kot osem milijonov evrov pomoči ob draginji mineralnih gnojil in nafte, pri čemer naj bi bila sredstva izplačana do konca leta. Poudaril je tudi, da so kmetje zaradi letošnjih ujm, suše in pomanjkanja krme pod izjemnimi stroškovnimi pritiski.

"Kmetje, ki so izjemno v stiski zaradi vsega, kar jih je prizadelo letos ali pa pretekla leta, naj zaupajo, da bomo pomagali," je dejal minister. Po njegovih besedah država skupaj s kmetijskimi stanovskimi organizacijami išče tudi učinkovite načine za pomoč pri zagotavljanju krme zaradi letošnjega izpada pridelave.

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