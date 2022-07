Kmetom predlagajo selitev in nove službe. Kaj pa cene hrane?

Nizozemski kmetje protestirajo že vse od 22. junija, vse skupaj pa močno načenja življenje v državi, saj je zaradi blokad cest, skladišč in druge infrastrukture motena dobava. A kmetje so prepričani, da tokrat ni na kocki samo njihovo preživetje, prav tako imajo dovolj, da se jih prikazuje kot edine krivce za "dušikovo krizo".

Praktično vsi, ki živijo na Nizozemskem, prispevajo k tako imenovani dušikovi krizi v državi, v nizozemščini znani kot "stikstofcrisis". Kdor ima doma štedilnik, ki deluje na plin, med drugim prispeva k emisijam dušika v državi, a seveda v relativno majhnem obsegu. V veliki meri pa dušikove okside sproščajo avtomobili in letala ter številne tovarne in industrije.

Seveda tudi kmetijstvo, predvsem njegov živinorejski sektor. Številke kažejo, da so nizozemske kmetije – zlasti farme za proizvodnjo mleka – odgovorne za precejšnjo količino skupnih emisij dušika v državi.

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja si je zato nizozemska vlada prizadevala za izvajanje politik za omejevanje nizozemskega ogljičnega odtisa in izpustov dušika. Mnoge od teh politik so se izkazale za uspešne, saj so znatno zmanjšale emisije dušika v številnih sektorjih in panogah. Panoga, kjer osovraženi izpusti padajo veliko počasneje, pa je kmetijstvo, saj tukaj enostavno ni na voljo veliko inovativnih tehnoloških rešitev. Razen drastičnega omejevanje kmetijstva, k čemur se je zdaj zatekla nizozemska vlada.

Kmetom predlagajo, da se preselijo in/ali si poiščejo nove službe

Postopek teče že vse od leta 2019, toda v začetku tega meseca je Christianne van der Wal, ministrica za naravo in dušik, pripeljala situacijo do vrhunca, ko je predstavila kontroverzen načrt v 10 korakih, ki je začrtal en ključni cilj: tri regije – dolina Gelderse, Severni Brabant in Limburg – morajo do leta 2030 zmanjšati emisije dušika za več kot 50 odstotkov.

Predlog vsebuje pet možnosti za zmanjšanje emisij, ki jih "svetujejo" kmetom:

- Vlaganja v trajnostne tehnologije, da se zagotovi čistejše hleve.

- Prehod na krožno kmetijstvo (tj. uporaba le tistega prostora in virov, ki so nujno potrebni).

- Prilagoditev poslovnega modela kmetije (tj. omejitev števila živine, menjava kultur, ki jih prideluje kmetija, uporaba kmetije za kakšno drugo dejavnost).

- Selitev.

- Opustitev kmetovanja.

Kmetje: uvoz hrane, ki bo potreben, bo povečal ogljični odtis države

Kmetje - več kot 50.000 jih je, sektor zaposluje več kot 600.000 ljudi, se čutijo izigrane. Načrt ministrice na kocko postavlja njihovo prihodnost in prihodnost njihovih družin. Prav tako opozarjajo, da so žrtev sistema, potem ko je nizozemska vlada leta veliko vlagala v kmetijstvo in spodbujala kmete, da širijo svoje kmetije. Eden od kmetov, ki se ukvarja s pridelavo mleka, je bil za nizozemske medije zelo jasen - če skrči število živali za 70 odstotkov na 80 glav, kot predvidevajo novi načrti, potem bo moral vrata zapreti zaradi nekonkurenčnosti.

Kmetje opozarjajo, da bo vladni načrt vodil v obsežno uničenje podeželske družbe na Nizozemskem in izginotje številnih družinskih kmetij podjetij. Pa tudi, da bo politika odkupa živine in kmetij od tistih, ki bi na to pristali, nizozemske državljane stala več, kot bi stalo vlaganje v inovativne rešitve.

In pa - uničevanje domačega kmetijstva bo povzročilo, da bo morala država, ki je zdaj druga največja izvoznica hrane, več hrane uvoziti iz tujine. S tem pa bo, če ne drugega - povečala ogljični odtis države. Kmetje zato želijo, da država predstavi nov načrt, kako bo rešila dušikovo krizo.