Ko postane kurilno olje predraga rešitev

Manj skrbi, več prihrankov

Ko je Peter Bevc pred leti kupil hišo v Vojniku, se je njene obnove lotil postopoma. Kot pri marsikateri starejši hiši je tudi ogrevalni sistem nekaj časa ostal takšen, kot je bil – kombinacija kurilnega olja in električne peči. Sčasoma pa so se začele kazati težave, ki jih ni bilo več mogoče spregledati. Cena kurilnega olja je bila vsako leto manj predvidljiva, električna peč je zaradi novega sistema obračunavanja omrežnine postala občutno dražja, dodatno skrb pa je predstavljal še dotrajan dimnik, pove lastnik hiše. Dimnik bi namreč zahteval sanacijo ali celo izgradnjo novega, kar bi pomenilo nov finančni vložek in dodaten gradbeni poseg. Potrebno je bilo poiskati smiselno dolgoročno rešitev.

Premišljena izbira za prihodnost

Bevc zase pravi, da je previden kupec, ki se za takšno investicijo ne odloči na hitro. Sprva me je najbolj zadrževala končna cena. Ko pa sem z investicijo v toplotno črpalko primerjal stroške kurilnega olja, nepredvidljivo omrežnino pri električni peči, potrebo po sanaciji dimnika in dolgoročne stroške obstoječega sistema, je odločitev postala veliko lažja, pove.

Toplotne črpalke GREE Versati z napredno regulacijo, tihim delovanjem in prilagodljivostjo različnim ogrevalnim sistemom poskrbijo za topel dom. FOTO: Atlas

Nova generacija toplotnih črpalk GREE

Ker gre za hišo z 250 m ogrevalne površine in radiatorskim ogrevanjem, smo stranki predlagali toplotno črpalko zrak/voda GREE Versati V, pove Yasin Jodeh, direktor podjetja Atlas, eksluzivnega zastopnika znamke GREE za Slovenijo. Pri takšnem objektu je pomembno, da sistem zagotavlja dovolj grelne moči tudi pri obstoječih radiatorjih, hkrati pa omogoča enostavno uporabo in pripravo tople sanitarne vode, še pojasni. Nova generacija toplotnih črpalk GREE Versati združuje napredno invertersko tehnologijo, naravno hladivo R290, najvišji energijski razred in estetsko dovršen dizajn. Zasnovana je za visoko učinkovitost pri ogrevanju, hlajenju in pripravi sanitarne vode, tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Stranko je posebej prepričala izvedba monoblok, saj so ključni elementi združeni v zunanji enoti, kar pomeni manj posegov v objekt in preglednejšo izvedbo. Sistem bi priporočil vsem, ki so preudarni in ne želijo metati denarja skozi okno za kratkoročne rešitve. P. Bevc

Zakaj izbrati toplotno črpalko zrak/voda? Toplotna črpalka zrak–voda omogoča učinkovito ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode brez večjih gradbenih posegov. Deluje zanesljivo v različnih vremenskih razmerah, znižuje stroške ogrevanja ter je primerna za novogradnje in prenove. Enostavno se poveže z obstoječimi ogrevalnimi sistemi, pri tem pa zavzame malo prostora.

Pomembno vlogo pri odločitvi za toplotno črpalko je imel svetovalec podjetja Atlas, ki je stranki odgovoril na tehnična vprašanja in razjasnil dvome. FOTO: Atlas

Brez skritih stroškov in zapletov Za Atlas sem se odločil, ker gre za podjetje z dolgoletno prisotnostjo na trgu, stabilno podporo in dobro servisno mrežo, pove lastnik hiše in doda, da je postopek od ponudbe do montaže potekal povsem po dogovoru. V Atlasu so pripravili rešitev za novejši model toplotne črpalke GREE Versati V, montaža pa je bila izvedena brez skritih stroškov in brez zapletov, doda. Po zagonu je sistem prevzel ogrevanje hiše in pripravo tople sanitarne vode.

Zakaj izbrati Atlas? Atlas je ekskluzivni zastopnik znamke GREE v Sloveniji. Z dolgoletnimi izkušnjami svojim strankam zagotavlja celovito podporo – od strokovnega svetovanja in izbire ustrezne rešitve po meri kupca do kakovostne montaže ter zanesljive podpore in servisa. Pišite jim za brezplačno svetovanje.

Pričakovan občuten prihranek

Za družino nova pridobitev pomeni več udobja, manj vsakodnevnih skrbi in bolj urejen način ogrevanja, ki je prilagojen sodobnemu načinu bivanja. Ker ima hiša tudi sončno elektrarno, so stroški ogrevanja več kot za polovico nižji kot pri prejšnjem sistemu. Občutno nižji stroški so predvsem posledica manjšega vpliva cen kurilnega olja in boljšega izkoristka električne energije. Absolutno bi se danes odločil enako. Jezen sem samo nase, da se za to nisem odločil že prej." P. Bevc

Z ekipo pooblaščenih serviserjev v Atlasu zagotavljajo strokovno vgradnjo toplotne črpalke, ki je največje zagotovilo za njeno zanesljivo delovanje. FOTO: Atlas

Optimalna izbira za prenovo