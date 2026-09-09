Ko postane kurilno olje predraga rešitev

Manj skrbi, več prihrankov
Ko je Peter Bevc pred leti kupil hišo v Vojniku, se je njene obnove lotil postopoma. Kot pri marsikateri starejši hiši je tudi ogrevalni sistem nekaj časa ostal takšen, kot je bil – kombinacija kurilnega olja in električne peči. Sčasoma pa so se začele kazati težave, ki jih ni bilo več mogoče spregledati. Cena kurilnega olja je bila vsako leto manj predvidljiva, električna peč je zaradi novega sistema obračunavanja omrežnine postala občutno dražja, dodatno skrb pa je predstavljal še dotrajan dimnik, pove lastnik hiše.
Dimnik bi namreč zahteval sanacijo ali celo izgradnjo novega, kar bi pomenilo nov finančni vložek in dodaten gradbeni poseg. Potrebno je bilo poiskati smiselno dolgoročno rešitev.
Premišljena izbira za prihodnost
Bevc zase pravi, da je previden kupec, ki se za takšno investicijo ne odloči na hitro. Sprva me je najbolj zadrževala končna cena. Ko pa sem z investicijo v toplotno črpalko primerjal stroške kurilnega olja, nepredvidljivo omrežnino pri električni peči, potrebo po sanaciji dimnika in dolgoročne stroške obstoječega sistema, je odločitev postala veliko lažja, pove.
Nova generacija toplotnih črpalk GREE
Ker gre za hišo z 250 m ogrevalne površine in radiatorskim ogrevanjem, smo stranki predlagali toplotno črpalko zrak/voda GREE Versati V, pove Yasin Jodeh, direktor podjetja Atlas, eksluzivnega zastopnika znamke GREE za Slovenijo. Pri takšnem objektu je pomembno, da sistem zagotavlja dovolj grelne moči tudi pri obstoječih radiatorjih, hkrati pa omogoča enostavno uporabo in pripravo tople sanitarne vode, še pojasni.
Nova generacija toplotnih črpalk GREE Versati združuje napredno invertersko tehnologijo, naravno hladivo R290, najvišji energijski razred in estetsko dovršen dizajn. Zasnovana je za visoko učinkovitost pri ogrevanju, hlajenju in pripravi sanitarne vode, tudi pri nizkih zunanjih temperaturah.
Stranko je posebej prepričala izvedba monoblok, saj so ključni elementi združeni v zunanji enoti, kar pomeni manj posegov v objekt in preglednejšo izvedbo.
Sistem bi priporočil vsem, ki so preudarni in ne želijo metati denarja skozi okno za kratkoročne rešitve. P. Bevc
Brez skritih stroškov in zapletov
Za Atlas sem se odločil, ker gre za podjetje z dolgoletno prisotnostjo na trgu, stabilno podporo in dobro servisno mrežo, pove lastnik hiše in doda, da je postopek od ponudbe do montaže potekal povsem po dogovoru. V Atlasu so pripravili rešitev za novejši model toplotne črpalke GREE Versati V, montaža pa je bila izvedena brez skritih stroškov in brez zapletov, doda. Po zagonu je sistem prevzel ogrevanje hiše in pripravo tople sanitarne vode.
Pričakovan občuten prihranek
Za družino nova pridobitev pomeni več udobja, manj vsakodnevnih skrbi in bolj urejen način ogrevanja, ki je prilagojen sodobnemu načinu bivanja.
Ker ima hiša tudi sončno elektrarno, so stroški ogrevanja več kot za polovico nižji kot pri prejšnjem sistemu. Občutno nižji stroški so predvsem posledica manjšega vpliva cen kurilnega olja in boljšega izkoristka električne energije.
Absolutno bi se danes odločil enako. Jezen sem samo nase, da se za to nisem odločil že prej." P. Bevc
Optimalna izbira za prenovo
Za Petra Bevca z družino toplotna črpalka ne pomeni le zamenjave ogrevalnega sistema, ampak celovito rešitev več težav hkrati. Izognil se je sanaciji dimnika, zmanjšal odvisnost od kurilnega olja in odpravil stroškovno nepredvidljivo uporabo električne peči.
Največja sprememba po vgradnji nove toplotne črpalke je brezskrbnost, poudari Bevc. Sistem deluje avtomatsko, hiša je enakomerno ogreta. Ni več naročanja energenta, servisiranja gorilnika, čiščenja dimnika ali prilagajanja cenam, ki jih narekuje trg. Na ogrevanje preprosto pozabiš, ker sistem deluje, še doda.
Naročnik oglasne vsebine je Atlas Trading d.o.o.