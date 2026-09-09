Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo
Oglas

Ko postane kurilno olje predraga rešitev

Ljubljana, 09. 09. 2026 10.45 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Lastnik družinske hiše v Vojniku je z eno potezo rešil problem dotrajanega dimnika, drage omrežnine in nepredvidljive cene kurilnega olja.

Manj skrbi, več prihrankov

Ko je Peter Bevc pred leti kupil hišo v Vojniku, se je njene obnove lotil postopoma. Kot pri marsikateri starejši hiši je tudi ogrevalni sistem nekaj časa ostal takšen, kot je bil – kombinacija kurilnega olja in električne peči. Sčasoma pa so se začele kazati težave, ki jih ni bilo več mogoče spregledati. Cena kurilnega olja je bila vsako leto manj predvidljiva, električna peč je zaradi novega sistema obračunavanja omrežnine postala občutno dražja, dodatno skrb pa je predstavljal še dotrajan dimnik, pove lastnik hiše.

Dimnik bi namreč zahteval sanacijo ali celo izgradnjo novega, kar bi pomenilo nov finančni vložek in dodaten gradbeni poseg. Potrebno je bilo poiskati smiselno dolgoročno rešitev.

Premišljena izbira za prihodnost

Bevc zase pravi, da je previden kupec, ki se za takšno investicijo ne odloči na hitro. Sprva me je najbolj zadrževala končna cena. Ko pa sem z investicijo v toplotno črpalko primerjal stroške kurilnega olja, nepredvidljivo omrežnino pri električni peči, potrebo po sanaciji dimnika in dolgoročne stroške obstoječega sistema, je odločitev postala veliko lažja, pove.

Toplotne črpalke GREE Versati z napredno regulacijo, tihim delovanjem in prilagodljivostjo različnim ogrevalnim sistemom poskrbijo za topel dom.
Toplotne črpalke GREE Versati z napredno regulacijo, tihim delovanjem in prilagodljivostjo različnim ogrevalnim sistemom poskrbijo za topel dom.
FOTO: Atlas

Nova generacija toplotnih črpalk GREE

Ker gre za hišo z 250 m ogrevalne površine in radiatorskim ogrevanjem, smo stranki predlagali toplotno črpalko zrak/voda GREE Versati V, pove Yasin Jodeh, direktor podjetja Atlas, eksluzivnega zastopnika znamke GREE za Slovenijo. Pri takšnem objektu je pomembno, da sistem zagotavlja dovolj grelne moči tudi pri obstoječih radiatorjih, hkrati pa omogoča enostavno uporabo in pripravo tople sanitarne vode, še pojasni.

Nova generacija toplotnih črpalk GREE Versati združuje napredno invertersko tehnologijo, naravno hladivo R290, najvišji energijski razred in estetsko dovršen dizajn. Zasnovana je za visoko učinkovitost pri ogrevanju, hlajenju in pripravi sanitarne vode, tudi pri nizkih zunanjih temperaturah.

Stranko je posebej prepričala izvedba monoblok, saj so ključni elementi združeni v zunanji enoti, kar pomeni manj posegov v objekt in preglednejšo izvedbo.

Sistem bi priporočil vsem, ki so preudarni in ne želijo metati denarja skozi okno za kratkoročne rešitve. P. Bevc

Zakaj izbrati toplotno črpalko zrak/voda?

Toplotna črpalka zrak–voda omogoča učinkovito ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode brez večjih gradbenih posegov. Deluje zanesljivo v različnih vremenskih razmerah, znižuje stroške ogrevanja ter je primerna za novogradnje in prenove. Enostavno se poveže z obstoječimi ogrevalnimi sistemi, pri tem pa zavzame malo prostora.

Pomembno vlogo pri odločitvi za toplotno črpalko je imel svetovalec podjetja Atlas, ki je stranki odgovoril na tehnična vprašanja in razjasnil dvome.
Pomembno vlogo pri odločitvi za toplotno črpalko je imel svetovalec podjetja Atlas, ki je stranki odgovoril na tehnična vprašanja in razjasnil dvome.
FOTO: Atlas

 Brez skritih stroškov in zapletov

Za Atlas sem se odločil, ker gre za podjetje z dolgoletno prisotnostjo na trgu, stabilno podporo in dobro servisno mrežo, pove lastnik hiše in doda, da je postopek od ponudbe do montaže potekal povsem po dogovoru. V Atlasu so pripravili rešitev za novejši model toplotne črpalke GREE Versati V, montaža pa je bila izvedena brez skritih stroškov in brez zapletov, doda. Po zagonu je sistem prevzel ogrevanje hiše in pripravo tople sanitarne vode.

Zakaj izbrati Atlas?

Atlas je ekskluzivni zastopnik znamke GREE v Sloveniji. Z dolgoletnimi izkušnjami svojim strankam zagotavlja celovito podporo – od strokovnega svetovanja in izbire ustrezne rešitve po meri kupca do kakovostne montaže ter zanesljive podpore in servisa. Pišite jim za brezplačno svetovanje.

Pričakovan občuten prihranek

Za družino nova pridobitev pomeni več udobja, manj vsakodnevnih skrbi in bolj urejen način ogrevanja, ki je prilagojen sodobnemu načinu bivanja.

Ker ima hiša tudi sončno elektrarno, so stroški ogrevanja več kot za polovico nižji kot pri prejšnjem sistemu. Občutno nižji stroški so predvsem posledica manjšega vpliva cen kurilnega olja in boljšega izkoristka električne energije.

Absolutno bi se danes odločil enako. Jezen sem samo nase, da se za to nisem odločil že prej." P. Bevc

Z ekipo pooblaščenih serviserjev v Atlasu zagotavljajo strokovno vgradnjo toplotne črpalke, ki je največje zagotovilo za njeno zanesljivo delovanje.
Z ekipo pooblaščenih serviserjev v Atlasu zagotavljajo strokovno vgradnjo toplotne črpalke, ki je največje zagotovilo za njeno zanesljivo delovanje.
FOTO: Atlas

Optimalna izbira za prenovo

Za Petra Bevca z družino toplotna črpalka ne pomeni le zamenjave ogrevalnega sistema, ampak celovito rešitev več težav hkrati. Izognil se je sanaciji dimnika, zmanjšal odvisnost od kurilnega olja in odpravil stroškovno nepredvidljivo uporabo električne peči.

Največja sprememba po vgradnji nove toplotne črpalke je brezskrbnost, poudari Bevc. Sistem deluje avtomatsko, hiša je enakomerno ogreta. Ni več naročanja energenta, servisiranja gorilnika, čiščenja dimnika ali prilagajanja cenam, ki jih narekuje trg. Na ogrevanje preprosto pozabiš, ker sistem deluje, še doda.

 

Naročnik oglasne vsebine je Atlas Trading d.o.o. 

Atlas Toplotna črpalka
24ur.com V čistilno napravo odtekalo gorivo, Petrol: razmere so pod nadzorom
Cekin.si Medtem ko je svet trepetal zaradi vojne, so oni služili 600.000 evrov na minuto
24ur.com S torkom podražitev bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Župan Hvara: Snov je hlapljiva, ekološke posledice ne bodo tako katastrofalne
24ur.com Se bosta bencin in dizel v torek podražila?
Cekin.si Podražitvam pogonskih goriv ni videti konca
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
moskisvet
Portal
60 so nova 40: Salma Hayek praznuje brez zadržkov
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
dominvrt
Portal
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas
Ful gas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929