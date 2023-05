Ko znanje jezika za tujce ni le zaželeno, ampak tudi obvezno

Točnost je za mnoge Nemce med najvišjimi prioritetami, nadpovprečno spoštujejo red in zakone družbe. Podobno se, vsaj po zakonih sodeč, lotevajo tudi integracije migrantov. Jezik je eden od dveh stebrov integracije. Nemčija nudi uradne integracijske tečaje, ki so centralno vodeni. Prva komponenta je učenje jezika, druga so splošna družbena znanja o kulturi, politiki.

V Nemčiji dela veliko napotenih delavcev iz Slovenije. Bubuljeva z njimi pride v stik najpogosteje zaradi izkoriščevalskih praks. Pogosto na postajališčih ob avtocestah izvajajo akcije med vozniki, kjer naletijo na pretežno slovenske tovornjake s tujimi vozniki. To so izključno vozniki iz bivših republik Jugoslavije, pravi. "Tudi na gradbiščih je podobno. Delavci, s katerimi govorimo, so večinoma napoteni iz Slovenije, prihajajo pa iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. Ti napoteni delavci se vse pogosteje obračajo na nas, ker ne prejmejo vseh obljubljenih izplačil."

Kljub vsemu opozarja na pomanjkanje pravne zaščite za tiste, ki ne razumejo jezika ali pravnih predpisov. "To bi zmanjšalo diskriminacijo. Menim tudi, da bi Nemčija morala poostriti nadzor, saj mnogi delodajalci položaj tujih delavcev izkoriščajo, ponekod prihaja tudi do grobih kršitev pravic. Najpogosteje pri izplačevanju plač, neupoštevanju delovnika in pri odpovedi pogodb."

V Nemčiji je tudi dovolj razvita zavest širše družbe, da so tuji delavci nujni, če želi država normalno delovati, pravi Dragana Bubulj, svetovalka migrantom na Zvezi sindikatov Nemčije. "V praksi sodelujemo z ljudmi, ki so zelo angažirani in se želijo učiti, a tudi s takimi, ki že več let delajo v Nemčiji, brez znanja jezika. Pri tem nobena uradna ustanova ne pristopi do njih, da bi jih motivirala."

V Avstriji trenutno primanjkuje predvsem negovalnega osebja, delavcev v IKT, financah in pravu, kmetijstvu ter turizmu. Zaradi pomanjkanja kadra v negi in turizmu je država tik pred sklenitvijo dogovorov s Tajsko in Filipini.

Najzahtevnejši pogoj za združitev družin v Nemčiji je velikost stanovanja. Predpisana je bivalna površina na člana družine. "Imamo primer, ko voznik tovornjaka želi pripeljati ženo in tri otroke. Delavec tako mora vsaj eno leto najemati triinpolsobno stanovanje in v njem živeti sam. Člani družine se sicer takoj lahko vključijo v integracijske tečaje, otroci pa prvo leto obiskujejo tuje jezične šole, da se lahko kasneje vključijo v razred, kamor pripadajo," integracijske pogoje za družinske člane opisuje Bubuljeva.

"V resnici ne delajo v Sloveniji, ampak vsi delajo v Nemčiji, najdemo jih na počivališčih ali na gradbiščih, če pa želijo s slovenskim delovnim dovoljenjem zamenjati delodajalca, morajo dati odpoved pri slovenskem delodajalcu, oditi v Bosno in tam zaprositi za delovno dovoljenje, kar traja več mesecev, lahko tudi leto. So v brezizhodnem, skoraj suženjskem položaju."

Do delovnega dovoljenja delavci prihajajo hitreje kot v Sloveniji. Delavec se lahko prijavi za trimesečni začasni vizum, če v tem času izpolni vse zahteve, se dovoljenje podaljša. "A to deluje le v teoriji, v praksi pa številni tukaj na začetku delajo na črno, preden dobijo vizum. Nekateri na dokumetne čakajo tudi leta," ugotavljajo pri avstrijski sindikalni zvezi.

Integracijska politika v Avstriji je zelo stroga, morda jo izvajajo celo preveč dosledno, ocenjujejo na sindikatu. "Na primer v negi lahko delajo samo tisti, izobraženi v avstrijskem sistemu. Če k nam pridejo tujci in se želijo zaposliti kot negovalci, njihova izobrazba v Avstriji ni priznana. Vsak mora opraviti dodatno izobraževanje in testiranje, ki traja vsaj pol leta. Pa čeprav so kandidati pogosto bolje izobraženi, kot to od njih zahteva delovno mesto. To pravilo velja tudi za zdravnike."

Znanje jezika ima osrednjo vlogo pri integraciji tujcev

Znanje jezika je za veliko večino Avstrijcev pomemben del integracije. Namen integracijske politike je, da prišleki dosežejo določeno stopnjo sporazumevanja, a po mnenju sindikata preveč pozornosti polagajo le na nemški jezik. "Lahko bi se tudi domači naučili angleško in bi bilo komuniciranje veliko lažje."

Avstrija je zelo kritična in po mnenju sindikata tudi nagnjena k sovraštvu do tujcev. "To se odraža tudi v politiki, kjer vlada desna stranka. To je težko razumljivo, saj v državi močno primanjkuje poklicnih delavcev. Namesto tega za vse krivimo tujce. Da so prenizke plače, da ni dovolj delovnih mest, da so odgovorni za inflacijo in tako naprej."

1200 evrov na člana družine – mesečno

Pridruženi družinski člani lahko zaprosijo za 12-mesečno vizo, če želijo v Avstriji ostati dlje, morajo zaslužiti vsaj 1200 evrov mesečno, potrebujejo dom, zdravstveno zavarovanje, znati morajo nemško in obvladati poklic, ki je trenutno iskan. Pri sindikatu so do tega pogoja zelo kritični, saj menijo, da je tudi prihod družinskih članov del integracije. "Le tako se delavci v Avstriji počutijo sprejete."

Slovenija brez zakonske zahteve o znanju jezika

Za razliko od Nemčije Slovenija tudi po sprejetju nove zakonodaje od delavcev ne zahteva nujnega znanja slovenščine. Tilen Prah je prokurist kadrovskega podjetja Kariera in meni, da je to slovenska slabost, a zaradi majhnosti tudi prednost. "V veliko delovnih okoljih delovodje z zaposlenimi brez težav govorijo v hrvaškem jeziku, zaradi česar se delavci niso primorani učiti jezika," a sociološko po njegovem država izgublja.