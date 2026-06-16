Koalicijska pogodba naj bi slabo vplivala na javne finance

Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je v današnji objavi na svojih spletnih straneh navedel fiskalni svet.
"Izhodiščno stanje javnih financ nakazuje vedno večje odmikanje od zagotavljanja vzdržnosti v naslednjih letih in zahteva konsolidacijo. V takšnih okoliščinah bi izpolnjevanje osnovne zaveze koalicijske pogodbe glede spoštovanja fiskalnih pravil omejevalo uvajanje napovedanih ukrepov," so zapisali.
Možni pozitivni učinki v koalicijski pogodbi napovedanih ukrepov na gospodarsko aktivnost in prihranki zaradi učinkovitejšega delovanja države po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njihovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Tudi če bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost del teh učinkov ublažili, bi se to pokazalo postopno in z zamikom.
"Zato bi se tudi ob postopnem uvajanju stanje javnih financ po polni uvedbi ukrepov iz koalicijske pogodbe brez dodatnih kompenzacijskih ukrepov strukturno poslabšalo," so opozorili.
V bodoče bi bilo po njihovih besedah bistveno, da so javnofinančni učinki načrtovanih politik oz. novih ukrepov ustrezno in celovito ocenjeni. "Smiselno bi bilo, da vlada ob pripravi proračunskih dokumentov za vse pomembnejše ukrepe predstavi oceno javnofinančnih učinkov, časovnico izvedbe in njihov vpliv na izpolnjevanje zavez iz srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta," so zapisali.
Kot so poudarili v svetu, so javnofinančne učinke koalicijske pogodbe ocenili kot ob vseh dosedanjih menjavah vlad od svoje ustanovitve. Ustreznosti napovedanih ukrepov ne presojajo. "Naše ocene ne predstavljajo napovedi dejanskega gibanja javnih financ, temveč prikaz velikostnega reda tveganj v primeru izvedbe ukrepov," so dodali.
Člani fiskalnega sveta so svoj pogled na javnofinančno stanje v Sloveniji in ugotovitve ocene javnofinančnih učinkov koalicijske pogodbe v ponedeljek predstavili predsedniku vlade Janezu Janši in ministru za finance Andreju Širclju. Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, je bila razprava namenjena tudi izmenjavi mnenj o trenutnih prevladujočih makroekonomskih in javnofinančnih tveganjih. Opozorili so na potrebo po zagotovitvi javnofinančne vzdržnosti.
V vladnem uradu za komuniciranje so po srečanju navedli, da se vlada zaveda pomena zagotavljanja vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Zato je v koalicijsko pogodbo zapisala, da morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.
Drugih podrobnosti pogovorov niso razkrili, je pa že nekaj tednov aktualna tema trenutno stanje v javnih financah. Že prejšnja vlada je namreč opozorila, da bo slovenski javnofinančni primanjkljaj v primeru neukrepanja presegel tri odstotke bruto domačega proizvoda oz. zgornjo dovoljeno mejo v okviru pakta stabilnosti in rasti.
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