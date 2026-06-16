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Gospodarstvo

Koalicijska pogodba naj bi slabo vplivala na javne finance

Ljubljana, 16. 06. 2026 10.06 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA N.Š.
Proračun 2026

Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno ovrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance.

Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je v današnji objavi na svojih spletnih straneh navedel fiskalni svet.

"Izhodiščno stanje javnih financ nakazuje vedno večje odmikanje od zagotavljanja vzdržnosti v naslednjih letih in zahteva konsolidacijo. V takšnih okoliščinah bi izpolnjevanje osnovne zaveze koalicijske pogodbe glede spoštovanja fiskalnih pravil omejevalo uvajanje napovedanih ukrepov," so zapisali.

Možni pozitivni učinki v koalicijski pogodbi napovedanih ukrepov na gospodarsko aktivnost in prihranki zaradi učinkovitejšega delovanja države po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njihovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Tudi če bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost del teh učinkov ublažili, bi se to pokazalo postopno in z zamikom.

"Zato bi se tudi ob postopnem uvajanju stanje javnih financ po polni uvedbi ukrepov iz koalicijske pogodbe brez dodatnih kompenzacijskih ukrepov strukturno poslabšalo," so opozorili.

V bodoče bi bilo po njihovih besedah bistveno, da so javnofinančni učinki načrtovanih politik oz. novih ukrepov ustrezno in celovito ocenjeni. "Smiselno bi bilo, da vlada ob pripravi proračunskih dokumentov za vse pomembnejše ukrepe predstavi oceno javnofinančnih učinkov, časovnico izvedbe in njihov vpliv na izpolnjevanje zavez iz srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta," so zapisali.

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Kot so poudarili v svetu, so javnofinančne učinke koalicijske pogodbe ocenili kot ob vseh dosedanjih menjavah vlad od svoje ustanovitve. Ustreznosti napovedanih ukrepov ne presojajo. "Naše ocene ne predstavljajo napovedi dejanskega gibanja javnih financ, temveč prikaz velikostnega reda tveganj v primeru izvedbe ukrepov," so dodali.

Člani fiskalnega sveta so svoj pogled na javnofinančno stanje v Sloveniji in ugotovitve ocene javnofinančnih učinkov koalicijske pogodbe v ponedeljek predstavili predsedniku vlade Janezu Janši in ministru za finance Andreju Širclju. Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, je bila razprava namenjena tudi izmenjavi mnenj o trenutnih prevladujočih makroekonomskih in javnofinančnih tveganjih. Opozorili so na potrebo po zagotovitvi javnofinančne vzdržnosti.

V vladnem uradu za komuniciranje so po srečanju navedli, da se vlada zaveda pomena zagotavljanja vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Zato je v koalicijsko pogodbo zapisala, da morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti.

Drugih podrobnosti pogovorov niso razkrili, je pa že nekaj tednov aktualna tema trenutno stanje v javnih financah. Že prejšnja vlada je namreč opozorila, da bo slovenski javnofinančni primanjkljaj v primeru neukrepanja presegel tri odstotke bruto domačega proizvoda oz. zgornjo dovoljeno mejo v okviru pakta stabilnosti in rasti.

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KOMENTARJI14

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islamint
16. 06. 2026 11.20
Pa smo spet tam, kot vedno. Leve vlade zapravljajo, delijo bonbončke,... sledi desna vlada, ki rešuje situacijo z nepriljubljenimi ukrepi. Sledi leva vlada, ki bo državo spet spravila do bankrota. Zato pa sem rekla, da bi moral Golob nadaljevati mandat, da bi končno Slovenijo spravil na kolena. Mogoče bi potem ljudje končno prišli k pameti. Mi bi nekako preživeli, ne vem pa, kako bi preživel javni sektor.
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0 0
devlon
16. 06. 2026 11.19
a res..? treba bit znanstvenik, da se ve, kako leglo je prislo na oblast?
Odgovori
0 0
Slovener
16. 06. 2026 11.19
Tudi Golobova vlada je zelo slabo vplivala na javne finance, pa na tej spletni strani nihče ni poročal o tem!
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0 0
Sil Ka 1
16. 06. 2026 11.16
Fiskalni svet je pa Goloba semo božal, ko je tip zapravljal, kot še nobeden drug. Komunizem še nikoli ni ustvarjal ampak le kradel in zapravljal drugo lastnino.
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0 0
Sil Ka 1
16. 06. 2026 11.12
Ko bodo od državnih korit odrezali vso krupcijo, prokomunistične aktiviste, izvedli revizije aneks pogodb, RTV in še mnoge, bo denarja zadosti.
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+2
2 0
simc167
16. 06. 2026 10.58
3x smo skoraj bankrotirali zaradi tega pacienta, četrtič se ne izmažemo. Naj. smo ga
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-4
2 6
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
16. 06. 2026 11.02
Mhm, vsakič, ko je pogorela leva je desna sprejela minus... In desna je bila kriva za nastali minus... Ne leva, ki je pred tem razmetavala!
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+4
5 1
4krogci
16. 06. 2026 10.45
Ma neee ma kako da bo slabo uplivalo na drzavne finance?? Pa sej so vsi soudelezenci gvoril kako se to nebo dotaknilo drzavnih financ in jih bo samo okrepilo!!! Kot tudi bo gospodarstvu pomagal dvig marz trgovcem z naftnimi derivati...sploh prevoznikom bo blagodejno vplivalona stroške!
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+0
3 3
razumi če lahko
16. 06. 2026 10.44
na Fiskalni svet se je požvižgala tudi Golobova vlada meni je čisto vseeno za javne finance zanimajo me samo moje za ostale se zmenim točno toliko kot se drugi za moje torej nič me ne zanima tudi , če vse skupaj bankrotira !!
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+1
3 2
Mali medo
16. 06. 2026 10.32
Najbolj mi je pri desnih če jajo vse zafrkne on še skozi svetnik. Kr neki. Po moje in levi in desni k so bili v KP juge nimajo pravice kandidirati. Pač kmalu bo 3 svetovna vojna mi se še za drugo nismo zmenili. Če si nesposoben daš folku kost za glodati.
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-4
3 7
simc167
16. 06. 2026 10.59
To isti tip volilcev kot jih ima trump. Prikoličarji, malomožganci, kriminalci in bogatuni. Ogabno, ti rečem.🤮🤮
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-3
0 3
deratizacija
16. 06. 2026 10.20
Naj se zabavajo, naj pa potem tudi odgovarjajo!
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+0
2 2
BitterTruth
16. 06. 2026 10.23
Ja ane... tko kot so golobi odgovarjali.... oh wait...
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+4
8 4
4krogci
16. 06. 2026 10.41
in za kaj tocno naj bi prejsna vlada odgovarjala? Naprimer Lotrič je izjavil, da v drzavni blagajni se nikoli ni bilo tako dobrega stanja...se posebej v pokojninski in zdravstveni! Dost stvari niso delal dobro oz. bolje rečeno porazno....ampak zgleda na take izjave da so neki pa le nardil pravilno!
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-2
2 4
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