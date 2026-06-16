Koalicijska pogodba naj bi slabo vplivala na javne finance

Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je v današnji objavi na svojih spletnih straneh navedel fiskalni svet.

"Izhodiščno stanje javnih financ nakazuje vedno večje odmikanje od zagotavljanja vzdržnosti v naslednjih letih in zahteva konsolidacijo. V takšnih okoliščinah bi izpolnjevanje osnovne zaveze koalicijske pogodbe glede spoštovanja fiskalnih pravil omejevalo uvajanje napovedanih ukrepov," so zapisali.

Možni pozitivni učinki v koalicijski pogodbi napovedanih ukrepov na gospodarsko aktivnost in prihranki zaradi učinkovitejšega delovanja države po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njihovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Tudi če bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost del teh učinkov ublažili, bi se to pokazalo postopno in z zamikom.

"Zato bi se tudi ob postopnem uvajanju stanje javnih financ po polni uvedbi ukrepov iz koalicijske pogodbe brez dodatnih kompenzacijskih ukrepov strukturno poslabšalo," so opozorili.

V bodoče bi bilo po njihovih besedah bistveno, da so javnofinančni učinki načrtovanih politik oz. novih ukrepov ustrezno in celovito ocenjeni. "Smiselno bi bilo, da vlada ob pripravi proračunskih dokumentov za vse pomembnejše ukrepe predstavi oceno javnofinančnih učinkov, časovnico izvedbe in njihov vpliv na izpolnjevanje zavez iz srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta," so zapisali.