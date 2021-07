Kolektor CPG edini ponudnik za predelovalo viškov materiala pri drugem tiru

Družba 2TDK je na javnem razpisu vrednost omejila pri 14,7 milijona evrov brez DDV, zato je ponudba Kolektorja CPG in VOC Ekologije veljavna.

Sprva je 2TDK posel želel oddati po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerem je k sodelovanju povabil podjetje Salonit Anhovo Gradbeni. Naročila ji nato 2TDK ni oddal, omenjeno podjetje pa je vložilo zahtevek za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija zavrnila.

Glavna dela na projektu drugi tir Divača-Koper so uradno stekla stekla v začetku maja. Dela bo v celoti izvedel Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Vrednost projekta drugi tir, za katerega so se prve priprave začele že pred skoraj 25 leti, je v noveliranem investicijskem programu ocenjena na slabo milijardo evrov.