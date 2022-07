Kolektorju še 1,2 milijona evrov za gradnjo dostopnih cest na drugem tiru

Med gradnjo dostopnih cest za gradnjo drugega tira je prišlo glede na prvotno določena in naročena dela do več nepredvidenih del, ki so bila s strani inženirjev potrjena kot upravičena in potrebna, so v sporočilu za javnost pojasnili na 2TDK. Nepredvidena dela so nastala predvsem zaradi bistveno drugačnih geološko geomehanskih razmer, kot je bilo predvideno z osnovnimi raziskavami, na osnovi katerih je bila izdelana projektna dokumentacija.

Ostala nepredvidena dela so bila povezana tudi s prestavitvijo telekomunikacijskih vodov in optičnih kablov, ki niso bili ustrezno zavedeni v kataster komunalnih vodov. Nepredvideni stroški so bili povezani tudi z zaščito arheoloških ostalin in spremembo načina odvodnjavanja, so pojasnili in dodali, da aneks upošteva tudi prihranke na določenih delih, ki jih je predlagal izvajalec.