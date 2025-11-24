Koliko je treba imeti pod palcem za vstop v klub 100 najbogatejših Zemljanov?

Kljub temu, da je največje podjetje na svetu Nvidia, ki razvija čipe za umetno inteligenco, minuli teden poročalo o rekordnih poslovnih rezultatih v tretjem četrtletju, vlagatelji še vedno ne spijo mirno. Rdeča barva še naprej prevladuje na borznem parketu. Nervozo je čutiti še posebej na kripto trgu, cena bitcoina je na najnižji vrednosti v zadnjega pol leta. Minuli teden smo poročali o 100 najbogatejših Slovencih. Kaj pa 100 najbogatejših Zemljanov?