Koliko je treba imeti pod palcem za vstop v klub 100 najbogatejših Zemljanov?

Ljubljana, 24. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 32 minutami

Adi Omerović
5

Kljub temu, da je največje podjetje na svetu Nvidia, ki razvija čipe za umetno inteligenco, minuli teden poročalo o rekordnih poslovnih rezultatih v tretjem četrtletju, vlagatelji še vedno ne spijo mirno. Rdeča barva še naprej prevladuje na borznem parketu. Nervozo je čutiti še posebej na kripto trgu, cena bitcoina je na najnižji vrednosti v zadnjega pol leta. Minuli teden smo poročali o 100 najbogatejših Slovencih. Kaj pa 100 najbogatejših Zemljanov?

Protoc
24. 11. 2025 19.05
-2
Bogatasko zivljenje je brez pravih prijateljev..a ta krog ki ga omenjate..je pa samo če obrneš hrbet..tam ni prijateljev
ODGOVORI
0 2
Protoc
24. 11. 2025 19.05
-2
NeXadileC
24. 11. 2025 19.03
-1
Mafija. Klub zločincev 95%
ODGOVORI
0 1
Slash
24. 11. 2025 19.01
-1
Pa kaj nas to briga !
ODGOVORI
1 2
Samo navijač
24. 11. 2025 18.57
-2
Nekaj BTC pa bo vredu.
ODGOVORI
0 2
