Koliko premoženja imajo Slovenci?

Največji delež finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev so glede na raziskavo predstavljale vloge (44,1 odstotka), sledili so vrednostni papirji (37,3 odstotka) ter zavarovanja in pokojninska sredstva (10,9 odstotka).

Na drugi strani so se obveznosti slovenskih gospodinjstev lani povečale za 7,1 odstotka na 19,9 milijarde evrov oz. na 9380 evrov na prebivalca.

Ker so finančna sredstva rasla hitreje od obveznosti, se je neto finančno premoženje slovenskih gospodinjstev lani povečalo za 9,1 odstotka na približno 74,8 milijarde evrov. Neto finančna sredstva so tako znašala 35.320 evrov na prebivalca.

Poročilo ponuja tudi vpogled v porazdelitev finančnega premoženja. Ta kaže, da ima najpremožnejših deset odstotkov prebivalstva v Sloveniji v lasti 49 odstotkov vseh neto finančnih sredstev.