Koliko v resnici privarčujemo, če pralni stroj uporabljamo le ponoči?

Koliko lahko sami znižamo zneske na položnicah za elektriko? Koliko se v resnici pozna na koncu meseca, če uporabljamo pralni stroj le ponoči in čez vikend, če dosledno ugašamo luči in izklapljamo elektronske naprave, ko jih ne uporabljamo? Strokovnjaki pravijo, da samo s temi ukrepi ne prav veliko. Največja krivca za visok račun za elektriko sta namreč ogrevanje prostorov in vode.

Največ lahko privarčujemo, če zmanjšamo porabo tople vode, ki je poleg ogrevanja daleč največji porabnik elektrike v našem domu. Hiter izračun pokaže, da prihranimo 10 do 12 evrov, če zmanjšamo porabo za 20 odstotkov. "To naredimo tako, da se manjkrat kopamo, da se tuširamo, da ne spiramo recimo s toplo vodo posode, ki jo vstavljamo v pomivalni stroj. To so pravila za kadarkoli, ko uporabljamo toplo vodo," pravi Marko Matković iz Centra za energetsko učinkovitost.

Prav zaradi 'drage' tople vode se nam tudi bolj obrestuje uporaba pomivalnega stroja kot pa pranje posode na roke. "Pomivalni stroj opere z dvanajstimi litri, res, da jih segreje z elektriko, ampak skoraj težko speremo s toplo vodo z manj, kot jo porabi pomivalni stroj," poudarja Matković. Podobno porabo ima tudi pralni stroj, ki ga številni zaradi cenejše elektrike zaženejo po deseti uri zvečer ali ob koncih tedna. S tem bomo sicer privarčevali kak evro, a konkretno se to konec meseca ne pozna. "Že zdaj ne peremo vedno pri visoki elektriki, torej, če bi prali, recimo, in bili res pozorni, da bi prali vedno pri nizkem toku, potem bi to pomenilo približno pet do deset evrov na leto za eno tričlansko povprečno gospodinjstvo," nadaljuje. Kar dva do trikrat več energije kot pralni stroj porabi sušilec. "Seveda na račun sušenja, zato, če je le mogoče, sušimo na zraku," še dodaja.

icon-expand Če bomo prali zvečer ali konec tedna, bomo privarčevali kak evro. FOTO: Shutterstock