"Če imamo dobro dodano vrednost, je prav, da se to deli tudi med zaposlene. Pri dobrih mesecih pridemo tja tudi do 70 odstotkov osnovne plače. Nekje v povprečju pa na tak način razdelimo – v letošnjem letu bo to – štiri plače," je povedal Jure Knez , direktor Dewesofta.

Z bonusi oziroma nagradami za delovno uspešnost pa božičnico na podoben način nadomeščajo tudi v OMV-ju, Iskri, Danfossu in pri Akrapoviču, kjer pravijo, da so lahko pri posameznikih z dobro oceno te celo višje od plače.

V podjetjih Hidria, Atlantic grupa in Steklarna Hrastnik pa obljubljajo, da bo božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost višja kot leto prej, pri čemer pa točnih zneskov ne razkrivajo. Izjema je kranjski Goodyear – izplačali bodo 900 evrov, kar je 100 evrov več kot leto poprej.

Ob tem direktor Dewesofta izpostavlja pomembnost sistema nagrajevanja: "Mislim, da so sodelavci zelo motivirani, da vedo, da živijo od tega, kar naredimo. Še ena dodatna stopnja pa je, da lahko iz te nagrade kupijo delež podjetja po zelo ugodni ceni."

Na koncu smo pod drobnogled vzeli še trgovce. Višina nagrade za poslovno uspešnost v Lidlu bo letos znašala 410 evrov bruto, v Hoferju pa 240. V Sparu zneskov ne navajajo, v Mercatorju pa se o višini izplačil še pogajajo. Prav tako božičnic in bonusov še niso dorekli v številnih drugih državnih in zasebnih podjetjih, med njimi denimo v bankah in zavarovalnicah. Tovrstnih skrbi pa ob koncu leta nimajo v javnem sektorju – božičnica in 13. plača jim namreč ne pripadata.