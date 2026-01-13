Naslovnica
Gospodarstvo

Slovenski podjetniki kupili manj novih kombijev

Ljubljana, 13. 01. 2026 19.44

Avtor:
Marko Gregorc
Kombi

Zakaj je v lanskem letu - ob večji prodaji osebnih vozil - drastično upadla prodaja lahkih gospodarskih vozil? Za predstavnike gospodarstva je razlog jasen: podjetja ob vse bolj zaostrenih gospodarskih razmerah in stiskanju davčnega primeža zmanjšujajo vlaganja v vozni park, pa tudi v druga osnovna sredstva.

Stopnja gospodarske rasti, stopnja brezposlenosti, indeks industrijske proizvodnje, - to so le nekateri izmed kazalcev, ki lahko pokažejo gospodarsko klimo v neki državi. Precej povedni pa so lahko tudi drugi podatki - prodaja lahkih gospodarskih vozil, kombijev po domače. 

Preberi še V boj za tržni delež so se vmešali kitajski proizvajalci

Takole je prodajo avtomobilov v preteklem letu strnil šef skupine Emil Frey za Slovenijo: "Beležimo rast prodaje osebnih vozil za več kot osem odstotkov, prodaja gospodarskih vozil je pa precej nižja, padec je skoraj 17-odstoten," je navedel Jožko Tomšič.

Statistika prodaje lahkih gospodarskih vozil
Statistika prodaje lahkih gospodarskih vozil
FOTO: POP TV

Natančneje: leta 2024 je bilo prodanih 8582 lahkih gospodarskih vozil, lani pa zgolj 7142.

A pri majhnem vzorcu prodanih vozil so razlogi za upad lahko mnogoteri. Morebiten nakup večje flote vozil kakšnega od večjih podjetij v letu 2024, prihod novega priljubljenega modela in podobno. Na obrtni zbornici pa se jim zdijo razplogi precej bolj jasni: "Povsem jasno je, da ko se obrtniku nalagajo nove finačne obveznosti, je pač treba nekje varčevati. Že same napovedi niso pozitivne in je jasno, da obrtniki in podjetniki prenehajo naročati tisto, kar ni nujno, čeprav je nujno osveževati vozni park," pravi predsednik OZS Blaž Cvar.

Kombi
Kombi
FOTO: POP TV

Covid in energetska kriza v letu 2022. Prodaja lahkih gospdoarskih vozil je v preteklih letih precej nihala, letos pa prvič upadla po dveh letih rasti. Da je moral marsikdo zamakniti investicije tudi zaradi božičnice, je prepričan Cvar.

"Ko se bo v naslednjem koraku začelo varčevati tudi pri orodju, na strojih, ki jih uporabljamo in s katerimi izdelujemo in potem izpolnimo obveznosti, ki jih imamo z našimi naročili, bomo lahko še bolj zaskrbljeni. Ampak to so prvi znaki tega, kar govorimo že predolgo in se tega ne upošteva, to je ohlajanje gospodarstva, previdnost pri investicijah, razvoj se ustavlja," opozarja.

Gospodarska rast za preteklo leto še ni izračunana, analitiki ocenjujejo, da se bo gibala okrog enega dostotka, to pa je še enkrat manj od prvih napovedi, ki so kazale na dobora dva odstotka.

vozila gospodarska kombiji prodaja

KOMENTARJI61

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
13. 01. 2026 20.42
Če bdp pada, pa zelena agenda in ostale, rezultat je tu!
Odgovori
+1
1 0
enapi
13. 01. 2026 20.38
Zakaj zakaj zakaj… ne more vedno vse rasti. In iskati razloge je bedasto.
Odgovori
0 0
macolagobec
13. 01. 2026 20.36
V ZDA so tak pokazatelj "truck-i", pol tovorni s kasončkom, ki so tudi pri nas popularni. Pri nas pa kombiji, seveda.
Odgovori
0 0
ap100
13. 01. 2026 20.32
za migrante vozit rabiš starega z druge stvari ga pa skoraj ne rabijo več
Odgovori
+3
3 0
E.Nigma
13. 01. 2026 20.31
Čisto realno. Nek Hofer ali Merkator ali kakšna tovarna z večjo proizvodnjo si je lahko privoščila plačati bozicnice. Zamisli si, da kot s.p. imaš samo deset delavcev. Pa to je10x680€ se pravi 6.800€. od kod vzet? Plačano ima urejeno stanovanje, ima prevoz na šiht, tankat z svojim denarjem ne rabi nikoli, cestnine tudi ne, pa še orodje dobi, pa delavno obleko, če se že greš neko firmo, da so vsi enako oblečeni.da še ne omenjamo nima problemov z računovodkinjo in rihtanjem dela, servisom vozila in registracijo. Edino strošek mu je hrana..In ko želi domov na dopust mu je to potrebno urediti in omogočiti ali flixbus, ali letalo ali pa da gredo vsaj trije istočasno z tvojim avtom. Brezplačno. Kar s.p.ju pomeni izpad dohodka. Ja res je, da kot s.p. daš izračun za njegovo delo se pravi ure. Ti toliko, njemu razliko. A vštej to zgoraj našteto v to razliko urne postavke. Samo, da ga oblečeš je 1000€. Rešitev? Ja vozli se bodo z 4 leta starim kombijem še naprej. Pa še kadijo not. Super .... generalno čiščenje avta pred prodajo bo plačal s.p., da ne omenjamo, da se vozijo v ibercugi na delo in domov. Ja najboljše kupit kar novi model Peugeot traveller business, ne?
Odgovori
+4
6 2
macolagobec
13. 01. 2026 20.34
Ja, stroški so velika težava. Ampak zamisli se kako z lahkoto zapravljajo naš davkoplačevalski denar v javnem sektorju!
Odgovori
+5
5 0
E.Nigma
13. 01. 2026 20.35
Sem rekel samo 10. Kar pomeni dva najema stanovanja.
Odgovori
+0
1 1
E.Nigma
13. 01. 2026 20.38
Rekel sem samo 10. To je v štartu najem dveh-3 stanovanj. Tri sobnih. Vsakega v eno sobo. Ja pa takoj sta to dva kombija. Saj za več kot 8 not ne gre.
Odgovori
0 0
ArseneLupin
13. 01. 2026 20.28
Pri tako parazitski vladi, kot jo imamo sedaj, ni drugega za pričakovati. Trgovine se zapirajo ena za drugio, vlada sama se ne drži preprostih smernic makro in mikroekonomske politike, kot majhen otrok, ki ne ve kam bi šel in kaj bi počel. Nevladniki ( 8.marec, Jenulčkovo kolesarsko brezdelno društvo) se ima za vsevedneža, en prekaljen socialni delavec je dejal, da brezdomci in klošarji vse vedo, sam dela se pa bojijo ko hudič križa, rezultatov pa nikjer. Torej vzporednica se kar sama poraja,
Odgovori
+6
8 2
urib1
13. 01. 2026 20.26
Evo. Renault trafic 6 sedežev. 2017 sem ga kupil za 22k z ddv. 2022 sem naročil novega 30k z ddv (dobil sem ga v letu 2023 in če ne bi imel garantirane cene bi bil že 36k z ddv) Pomoje je danes že 40k A je to tudi možen razlog zakaj upad naročil za nove?
Odgovori
+10
10 0
polnjenapaprika
13. 01. 2026 20.26
Stari dobri kombiji grejo še na cviček + aditiv za nevtralizacijo barve. Novi kombiji niso tega sposobni, začne takoj kašljat. Lj-Mb za 5 evrčkov, dobro naložen
Odgovori
+4
4 0
Luka40
13. 01. 2026 20.25
Ne se sekirat za davke. Holob bo vse rešil je obljubil na volitvah. Kdo še pleše?
Odgovori
+7
9 2
4 krat
13. 01. 2026 20.25
Fiat ducato se je v par letih iz 16500 eur podražil na 33000 eur. Zato!
Odgovori
+8
9 1
NotMe
13. 01. 2026 20.23
Prvič: obdavčitve preko vseh mej in negotova prihodnost. Drugič: cena, vsi tisti nonsense senzorčki in piskavčki stanejo (stanejo tudi živce, ko jih izklapljamo pred vsako vožnjo, da ne težijo zaradi namišljenih nevarnosti)
Odgovori
+13
13 0
BBcc
13. 01. 2026 20.22
K pameti so prišli. Zgube ne rabiš vsako leto menjat. Pa še enormna podražitev le teh je bila v covid časih.
Odgovori
+1
5 4
Groucho Marx
13. 01. 2026 20.18
Če na oblasti ostane golobizem, bo šlo vse gospodarstvo cugrunt in v Bosno. Pernati bo pospešeno izdajal samurajske in panda obveznice, mi pa bomo vsi po nvojih in v državni upravi bogato trošili. Ob 40% ddv se bo krog sklenil in bomo prva samooskrbna javnoupravna skupnost na planetu, pernati s svojim finančnim oprodo in brkatim lukcem pa si bodo razdelili Nobelovo nagrado za posebne ekonomske dosežke.
Odgovori
+9
12 3
jank
13. 01. 2026 20.27
Imaš novi kombi, podjetnik v penziji?
Odgovori
+1
2 1
jank
13. 01. 2026 20.28
Občudovanja vredno, da lahko nekdo v par stavkih napiše toliko neumnosti. Čestitke!
Odgovori
+1
2 1
Groucho Marx
13. 01. 2026 20.41
Nadpodjetnik jank, saj res.... Pernati skrunitelj proračuna bo itak poslušal lasten nasvet in bo zaprl štacuno, ker nima niti za izplačilo lastnih božičnic in mora fehtarit za samurajske jene.
Odgovori
0 0
ZMERNI DESNIČAR
13. 01. 2026 20.15
naj pomislim…. dvigovanje davkov dvigovsnje plač in božičnica tuja podjetja se selijo domača propadajo le zakaj 🤔 mokre sanje levičarjev se uresničujejo samo srp pa kladivo še damo na zastavo pa bomo ljudska socialistična republika slovenija
Odgovori
+14
16 2
4krogci
13. 01. 2026 20.12
Pa se ena zadeva…tahografi…kar so mutili s kombiji da so vozniki vozil tud po 15-20ur skupaj se bo sedaj ukinlo
Odgovori
-3
1 4
clox
13. 01. 2026 20.12
Zato ker gredo cene vozil preko nekih nomalnih. Zato zakaj. Ker se dobrine kot so stanovanje in avto draži do te mere da bo pol bruslja viselo z enega mostu.
Odgovori
+12
12 0
zelen
13. 01. 2026 20.14
vse se močno draži najbolj pa hrana in položnice
Odgovori
+7
7 0
ZMERNI DESNIČAR
13. 01. 2026 20.17
sej vam je obljubil da bo ve podražil da nebomonimeli denarja za neumne stvari
Odgovori
+4
6 2
Veščec
13. 01. 2026 20.11
audi,bmw,merčka so bl udobni od tisth"škatl",pa to
Odgovori
-5
1 6
ZMERNI DESNIČAR
13. 01. 2026 20.20
si že dobil dodatek za umetnika ?
Odgovori
+2
3 1
Veščec
13. 01. 2026 20.25
sm,jutr grem po merčko,pa še za počitnce bo ostal,pa to.
Odgovori
-2
0 2
Verus
13. 01. 2026 20.09
Želite propad? Volite levo! Želite razvoj, volite desno. Lahko me žalite, lahko mi pišete karkoli - tako obdavčeni, kot ste danes, ČLOVEK ni bil nikoli!
Odgovori
+14
17 3
Verus
13. 01. 2026 20.11
poglejte bruto plačo in neto, poglejte te divjake kaj delajo. Vem da je težko, a ko boga vas prosim - ustavite norost levičarstva, ki je svet pahnila v gospodarski kaos in nemoč. Izgubili bomo zunanje trge. obubozali bomo zaradi trme, ko nismo zeleli sprejeti. da socializem NE DELUJE!!!! Ne deluje. dragi moji ljudje.
Odgovori
+11
13 2
Verus
13. 01. 2026 20.13
danes človek obstaja, da hrani državo. namesto država, da dovoli cloveku, da hrani sebe
Odgovori
+5
6 1
zelen
13. 01. 2026 20.16
daj še ta drugo plašnico snem
Odgovori
-2
1 3
Verus
13. 01. 2026 20.16
in ko rečem dragi moji (so)ljudje - mislim vse nas. Leve in desne (če sploh obstaja ta politična delitev - v resnici obstajajo ljudje, ki vam jemljejo in ljudje, ki upravljajo državo tako, da človek lahko ustvari! Državo so uničili karakterji kot so GOLOB, KORDIŠ, KLAKOČAR in kolegice iz naslovnice, MESEC, gospod, ki mu ne morete brati iz ust itd.
Odgovori
+1
3 2
4krogci
13. 01. 2026 20.09
Mogoce zato ker so se kombiji podrazil za vsaj 2x?? En klasicni caddy je sel iz 14jurjev na 25jurjeu!! Kje so ostale zadeve??
Odgovori
+13
14 1
zelen
13. 01. 2026 20.20
plače pa tacajt 100eur bruto gor
Odgovori
+0
1 1
E.Nigma
13. 01. 2026 20.09
Slovenski podjetniki kupili manj novih kombijev. In bumerang Božičnica se je vrnil.
Odgovori
+5
5 0
