Slovenski podjetniki kupili manj novih kombijev

Stopnja gospodarske rasti, stopnja brezposlenosti, indeks industrijske proizvodnje, - to so le nekateri izmed kazalcev, ki lahko pokažejo gospodarsko klimo v neki državi. Precej povedni pa so lahko tudi drugi podatki - prodaja lahkih gospodarskih vozil, kombijev po domače.

Takole je prodajo avtomobilov v preteklem letu strnil šef skupine Emil Frey za Slovenijo: "Beležimo rast prodaje osebnih vozil za več kot osem odstotkov, prodaja gospodarskih vozil je pa precej nižja, padec je skoraj 17-odstoten," je navedel Jožko Tomšič.

A pri majhnem vzorcu prodanih vozil so razlogi za upad lahko mnogoteri. Morebiten nakup večje flote vozil kakšnega od večjih podjetij v letu 2024, prihod novega priljubljenega modela in podobno. Na obrtni zbornici pa se jim zdijo razplogi precej bolj jasni: "Povsem jasno je, da ko se obrtniku nalagajo nove finačne obveznosti, je pač treba nekje varčevati. Že same napovedi niso pozitivne in je jasno, da obrtniki in podjetniki prenehajo naročati tisto, kar ni nujno, čeprav je nujno osveževati vozni park," pravi predsednik OZS Blaž Cvar .

Covid in energetska kriza v letu 2022. Prodaja lahkih gospdoarskih vozil je v preteklih letih precej nihala, letos pa prvič upadla po dveh letih rasti. Da je moral marsikdo zamakniti investicije tudi zaradi božičnice, je prepričan Cvar.

"Ko se bo v naslednjem koraku začelo varčevati tudi pri orodju, na strojih, ki jih uporabljamo in s katerimi izdelujemo in potem izpolnimo obveznosti, ki jih imamo z našimi naročili, bomo lahko še bolj zaskrbljeni. Ampak to so prvi znaki tega, kar govorimo že predolgo in se tega ne upošteva, to je ohlajanje gospodarstva, previdnost pri investicijah, razvoj se ustavlja," opozarja.

Gospodarska rast za preteklo leto še ni izračunana, analitiki ocenjujejo, da se bo gibala okrog enega dostotka, to pa je še enkrat manj od prvih napovedi, ki so kazale na dobora dva odstotka.