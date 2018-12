V državni revizijski komisiji pravijo, da so bili v okoliščinah predstavljenega dejanskega stanja dolžni ugotoviti nezakonitost izvedenih sprememb ponudbe turškega podjetja Cengiz za gradnjo druge cevi karavanškega predora. Člani komisije so se odločno uprli tudi načinu komuniciranja strank v sporu, ki, kot pravijo, posega v njihovo integriteto.

Dan potem, ko so predstavniki Cengiza na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnjevali, da v nasprotju z ugotovitvami državne revizijske komisije ni nobenih pravnih nedorečenosti glede njihove ponudbe in da načelo enakopravnosti obravnave v postopku ni bilo kršeno, so se oglasili tudi v komisiji.

Na komisiji so dodali, da Dars s cenami, ki jih je Cengiz navedel v cenikih iz ponudbe, ni bil zmožen utemeljiti postavk v predračunu ali skupne ponudbene cene. FOTO: Dars

Komisija: Dars ni bil zmožen utemeljiti postavk v predračunu Kot so pojasnili, je Dars od ponudnikov jasno zahteval, da mora ponudbena cena med drugim vključevati vse stroške za izvajalčevo opremo, transport, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, dajatve in podobno. S cenami iz navedenih cenikov pa so morali biti ponudniki sposobni utemeljiti postavke v ponudbenem predračunu. Na komisiji so dodali, da Dars s cenami, ki jih je Cengiz navedel v cenikih iz ponudbe, ni bil zmožen utemeljiti postavk v predračunu ali skupne ponudbene cene, saj bi bila ta "ob upoštevanju cen v prvotno predloženih cenikih namreč bistveno višja, kot pa cena 89,23 milijona evrov, ki naj bi jo želel ponuditi omenjeni ponudnik". Komisija: nedopustne spremembe cen Dars je podjetju ob navedenem omogočil spremembo ponudbe, Cengiz pa jo je spremenil tako, da je po navedbah komisije med drugim na novo vpisal cene pri številnih postavkah, pri katerih cena prej ni bila vpisana, pri ostalih pa jih je znižal tako, da bi z njimi lahko utemeljil predračunske postavke oz. skupno ceno, ki naj bi jo želel ponuditi. Na komisiji so med drugim izpostavili, da so spremembe cen v cenikih po poteku roka za predložitev ponudb še toliko bolj nedopustne iz razloga, ker naj bi se prav cene iz teh dopolnjenih postavk uporabile kot osnova za obračun dodatnih del, ki se jim po navedbah Darsa pri tako kompleksni gradnji "praktično ni mogoče izogniti". "V okoliščinah predstavljenega dejanskega stanja je bila državna revizijska komisija dolžna ugotoviti nezakonitost izvedenih sprememb ponudbe Cengiz, posledično nezakonitost odločitve o oddaji javnega naročila temu ponudniku in slednjo tudi razveljaviti," so sporočili.

Dars je podjetju ob navedenem omogočil spremembo ponudbe, Cengiz pa jo je spremenil tako, da je po navedbah komisije med drugim na novo vpisal cene pri številnih postavkah. FOTO: Miro Majcen