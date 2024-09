Komisija za nadzor javnih financ 13.000 računalnikih Emilije Stojmenove Duh

Zahteva NSi za sklic seje je sledila objavi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri lanskem nakupu prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov je ministrstvu več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrdila, zato je postopek ustavila, je pa zaznala sum kršitve zakona o javnem naročanju in zadevo odstopila Državni revizijski komisiji.

Na podlagi ugotovitev računskega sodišča in KPK so v NSi predlagali, da člani komisije opravijo razpravo o nakupu prenosnih računalnikov in sprejmejo sklepa, s katerima bi komisija Stojmenovo Duh pozvala k odstopu, predsednika vlade Roberta Goloba pa, da DZ predlaga ministričino razrešitev.