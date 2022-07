Komisija za preprečevanje dela na črno za medresorsko skupino za področju tujcev

Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu za leto 2021 med drugim predlaga ustanovitev medresorske skupine za področje tujcev. Med njenimi predlogi so še kadrovska krepitev organov, ki nadzorujejo to področje, ter krepitev preventive, izhaja iz poročila, pripravljenega za obravnavo na vladi.

Vladna komisija deluje na podlagi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter enkrat letno pripravi poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. V poročilu za leto 2021, ki je objavljeno med gradivi za obravnavo na seji vlade, je komisija med drugim nanizala več priporočil. Izpostavlja področje tujcev kot "obsežno in večplastno področje", ki zahteva celovito obravnavo, saj posamezni nadzorni organi ob odsotnosti hitrega ukrepanja drugih služb ne dosegajo želene učinkovitosti pri zajezitvi nepravilnosti. Zato predlaga ustanovitev medresorske skupine za področje tujcev, ki bi določala, usmerjala in povezovala vsebine dela vseh nadzornih in drugih organov na področju odkrivanja dela na črno državljanov tretjih držav ter opredelila dejavnosti in načrt nadzorov.

icon-expand Delo na črno FOTO: Kanal A

Več priporočil Komisija med drugim predlaga tudi pripravo delovnih sestankov vseh nadzornih organov po zakonu o preprečevanju dela na črno z namenom iskanja odgovorov v zvezi z odprtimi vprašanji, izmenjave dobre prakse, znanja in skupnega sodelovanja ter zagotavljanja enotnih stališč. "Posebej pomembno je dobro sodelovanje nadzornikov z ministrstvom, ki je pristojno za zakonodajo," navajajo. Povečati bi bilo treba število sestankov regijskih koordinacij inšpekcij, število nadzorov izvajalcev del v gozdovih, tudi izven rednega delovnega časa, komisija priporoča tudi sodelovanje več različnih inšpekcij pri skupnem nadzoru. "Potrebna je kadrovska krepitev organov," ugotavlja. Med priporočili je še krepitev sodobne informacijske podpore za medsebojno povezljivost in izmenjavo informacij in podatkov različnih nadzornih organov ter več poudarka na preventivi in ozaveščanju. Največkrat zaznali delo brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje ter neustrezna dovoljenja za delo Finančna uprava je sicer lani opravila 11.995 nadzorov dela in zaposlovanja na črno, zlasti je bilo več nadzorov, povezanih s spoštovanjem koronskih pravil. Na področju zaposlovanja na črno je Furs opravil 2680 nadzorov. Delež nadzorov s kršitvami je znašal povprečno 23 odstotkov.