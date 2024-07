'Komitenti N banke naj na pristojni CSD čim prej sporočijo spremenjen TRR'

V primeru nakazil CSD-jev na stare TRR pri N banki bo NLB zagotavljala avtomatsko preusmerjanje na nove račune samo do vključno 30. junija, so opozorili na ministrstvu za delo. S 1. julijem pa bo nato avtomatsko preusmerjanje ukinjeno in bodo transakcije s starimi računi zavrnjene.

S 1. septembrom lani je bila namreč izvedena pravna in tehnična migracija N banke k NLB, kar pomeni, da od takrat N banka ni več samostojna pravna oseba.

Vsem komitentom N banke so bila v mesecu maju, juniju in juliju 2023 poslana pisna obvestila o vseh spremembah, povezanih s pripojitvijo, med drugim tudi informacije glede avtomatskega odprtja novega TRR z navedbo nove številke pri NLB in avtomatskim preusmerjanjem nakazil na nove račune.

"V izogib neizvršenim nakazilom pozivamo vse nekdanje komitente N banke, ki so hkrati upravičenci do javnih sredstev, da na pristojni center za socialno delo čim prej sporočijo spremenjen TRR," so še sporočili z ministrstva.