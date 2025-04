Kompas v Sloveniji opušča prodajo turističnih storitev

Podrobnejših informacij o reorganizaciji poslovanja in njenih učinkih za zaposlene trenutno ne dajejo, bodo pa, kot so napovedali, v kratkem dosegljivi za dodatna pojasnila.

Ob tem so zapisali, da prodaja turističnih paketov že zdaj v strukturi podjetja predstavlja manjši del poslovanja, saj da se posvečajo predvsem sprejemnim storitvam. Tako je Kompas, kot so navedli, med največjimi slovenskimi ponudniki na najpomembnejših emitivnih trgih v Evropi, ZDA, Kanadi, Aziji in Avstraliji.

" V prihodnje bomo več vlagali v razvoj in krepitev receptivne dejavnosti, v kateri je Kompas vodilno slovensko ter regionalno podjetje in ki pomembno pozitivno vpliva na slovensko gospodarstvo ," so v sporočilu za javnost zapisali v Kompasu. Zaradi tega bo manjša prioriteta prodaja turističnih storitev v Sloveniji, so dodali.

V Kompasu so takrat za Dnevnik zapisali, da je finančno stanje družbe slabo in kaže znake dolgoročne insolventnosti, zato je vodstvo z direktorjem Lovorkom Mamićem na čelu sprejelo ukrepe prestrukturiranja, tudi v skladu z insolvenčno zakonodajo. Poleg zmanjšanja števila zaposlenih in zapiranja nekaterih poslovalnic so omenjali še izločitev ali zmanjšanje nedonosnih in manj dobičkonosnih poslovnih segmentov ter druge ukrepe za nižanje stroškov.

Čeprav je Kompas po treh koronsko obarvanih letih z izgubo v letu 2023 za polovico zvišal prihodke in posloval dobičkonosno, pa naj bi v prvem polletju lani spet zdrsnil v rdeče številke, negativno pa posloval tudi v glavni sezoni. Poslovni izidi za lani sicer še niso objavljeni. Potrošnike je Kompas lani razburjal tudi z odpovedmi nekaterih potovanj oz. čarterskih letov.

Nekdanji ponos slovenskega turističnega sektorja Kompas je bil do leta 2006 v slovenski lasti, potem pa je prešel v last hrvaške družbe Adriatica.net. Ko je ta šla v stečaj, je družba prešla na Agrokor in z Agrokorja na Fortenovo. Ta je družbo prodala investicijski družbi Springwater Capital, ki je koncentracijo izvedla prek luksemburške družbe Special Sits General Partner II v lasti različnih pravnih in fizičnih oseb. Lastnik je Kompasu avgusta lani zagotovil likvidnostno podporo vsaj še za eno leto.