Kompleks Emonika naj bi zaživel v letu 2027

Večnamenski kompleks Emonika s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti na območju novega potniškega centra v Ljubljani bo po napovedih investitorja, družbe Mendota Invest iz skupine OTP, zaživel v letu 2027. Gre za trenutno največji nepremičninski projekt v državi.

OGLAS

Direktorica Mendote Invest Dora Kenez je na predstavitvi v Ljubljani poudarila, da večnamenski kompleks ne bo le komercialna nepremičnina, ampak "malo mesto znotraj mesta". Kenezova je tudi svetovalka direktorja OTP Real Estate Investment Fund Management. Po njenih besedah nepremičninski skladi skupine OTP, ki ima v Sloveniji v lasti enega od dveh glavnih igralcev na bančnem trgu, upravljajo z več kot 550.000 kvadrati komercialnih nepremičnin, katerih skupna vrednost je več kot 1,5 milijarde evrov.

Načrti Emonike FOTO: Mendota Invest icon-expand

A tudi v kontekstu tega portfelja je Emonika, tako pravi Kenezova, ogromna investicija in velik zalogaj. Pri tem verjame, da bo kompleks velika dodana vrednost za mesto in prebivalce ter obogatitev za nepremičninski trg v prestolnici. "Radi bi, da boste ponosni na ta projekt," je dejala. Direktor Mendote Pal Forgacs je spomnil, da so prva gradbena dela spomladi stekla po okoli 20 letih zapletov. Projekt je zahteven, saj je aktivnosti v okviru nadgradnje območja ljubljanske železniške postaje treba sinhronizirati z državo, Slovenskimi železnicami in ljubljansko občino. Po Forgacsovih besedah gre za največji zasebni nepremičninski projekt v državi, s katerim želijo degradirano območje pretvoriti v živahen nov prostor in s tem podaljšati središče mesta. Dva hotela z več kot 380 sobami, trije stanovanjski objekti, trgovski center in pisarniški prostori Vse skupaj bo kompleks obsegal okoli 180.000 kvadratnih metrov, imel bo dva hotela z več kot 380 sobami, tri stanovanjske objekte s 187 stanovanji, sodoben trgovski center in 35.000 kvadratov pisarniških prostorov. Po Forgacsovih besedah bo najbolj izstopajoč del kompleksa 100-metrska stolpnica na južni strani. Nebotičnik bo imel 23 nadstropij, pritličje in štiri podzemne etaže. "To bo nov simbol razvoja in rasti Ljubljane," je prepričan Forgacs. Celoten kompleks bo, tako pravi Forgacs, zaživel v letu 2027. Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja so sicer takoj odprli dve gradbišči, eno na severni in drugo na južni strani železnice. Potekajo dela za izkopavanje in zaščito gradbene jame.

Načrti Emonike FOTO: Mendota Invest icon-expand

Dela po besedah tehničnega direktorja Mendote Mihe Gostiše celo prehitevajo terminski načrt. Trenutno so na ravni 10–12 metrov pod zemljo, in čeprav so se izkopavanja zaradi geološke sestave zdaj nekoliko upočasnila, so prepričani, da bodo v naslednjih mesecih dosegli najnižjo koto. Na severni strani naj bi tako temeljenje steklo januarja, na južni strani pa nekaj mesecev zatem. Intenzivna pogajanja z gradbinci so v teku Glede izvajalca glavnih gradbenih del so že objavili mednarodni razpis, po Gostiševih besedah se intenzivno pogajajo z gradbinci. Glede cene se podobno kot pri javnih naročilih pričakovanja investitorja in gradbenih podjetij razlikujejo, a so vseeno optimisti, da bodo prve pogodbe za severni del kompleksa sklenjena januarja prihodnje leto, za južni del pa nato spomladi.

Načrti Emonike FOTO: Mendota Invest icon-expand

O vrednosti gradbenih del danes v Mendoti niso govorili, so pa spomladi ocenili, da bo presegla 350 milijonov evrov. Kompleks bo imel sicer certifikat trajnostne gradnje BREEAM, saj je zeleno certificiranje po Forgacsovih navedbah zahteva tako trga kot zakonodaje. Gostiša je pri tem predstavil številne trajnostne rešitve na področju varčevanja z energijo, med drugim hlajenje s toplotno črpalko, skladiščenje hladu in toplote za porabo v času konic in rekuperacijo toplote. Zanimanje za stanovanjski del je veliko, cene bodo znane do konca leta Po besedah direktorja razvoja v Mendoti Patricka Davidsona je zanimanje za stanovanjski del Emonike resnično veliko. Dobili so več kot 950 poizvedb in imeli več kot 350 sestankov, čeprav so marketinške dejavnosti začeli šele letos. Cene bodo znane do konca leta, stanovanja v kompleksu pa bodo "premijska" oz. stopnjo pod luksuznimi. Tudi za pisarniške površine so po Davidsonovih besedah v naprednih pogajanjih z več mednarodnimi interesenti ter velikimi in manjšimi slovenskimi podjetji. V poslovnem delu Emonike bo imela sedež tudi OTP Banka, medtem ko se za zdaj še niso odločili, kaj bodo storili s prostori banke v prestolnici, ki se bodo izpraznili po selitvi.

Potniški center Ljubljana Emonika FOTO: Luka Kotnik icon-expand