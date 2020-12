Komu koristi pandemija oz. kako so bogati postali še bogatejši?

Od začetka pandemije koronavirusa je deset najbogatejših ljudi na svetu, sodeč po Forbesovi lestvici, svoje že tako veliko bogastvo povečalo za več kot 400 milijard ameriških dolarjev (326 milijard evrov). Finančna kriza in zapiranje držav po vsem svetu sta namreč koristila njihovim poslom in podjetjem.

Kdo je med krizo pridobil največ?

Jeff Bezos, ustanovitelj in izvršni direktor spletnega trgovca Amazon, je svoje bogastvo od marca povečal za 70 milijard dolarjev (57 milijard evrov) in dosegel rekordnih 185 milijard dolarjev (151 milijard evrov). Na stotine milijonov ljudi, ujetih doma, se je namreč pri nakupovanju zateklo k velikanu spletne dostave. Med člani superbogate elite, ki med krizo uživajo velike finančne koristi, so še Elon Musk, ustanovitelj Tesle, Bernard Arnault, francoski milijarder, lastnik in izvršni direktor skupine LVMH, ki je lastnica 75 luksuznih blagovnih znamk, Facebookov Mark Zuckerberg in Googlov Larry Page.

Medtem ko je najhujša gospodarska kriza po Veliki depresiji v tridesetih letih prejšnjega stoletja prizadela veliko malih podjetij, so delnice Amazona od marca poskočile za 90 odstotkov. Bezos, ki je Amazon ustanovil leta 1994 v svoji garaži, ima še vedno v lasti 11 odstotkov delnic podjetja, pa tudi raketno podjetje Blue Origin in časnik Washington Post. Med pandemijo je njegovo bogastvo naraslo za 66 odstotkov. Prejšnji teden je njegova nekdanja žena Mackenzie Scott razkrila, da je v preteklih štirih mesecih v dobre namene podarila štiri milijarde dolarjev (3,26 milijarde evrov). Scottova ima po lanski ločitvi od Bezosa pod palcem več kot 50 milijard dolarjev (dobrih 40 milijard evrov) in se je zavezala, da bo večino svojega bogastva podarila. Covid-19 je bil po njenih besedah "uničujoča krogla v življenju Američanov, ki so se že tako ali tako borili ... vendar je znatno povečal bogastvo milijarderjev".

Bogastvo Elona Muska, soustanovitelja in izvršnega direktorja podjetja električnih avtomobilov Tesla, se je marca povzpelo iz 25 na 153 milijard dolarjev (20,4 na 124,8 milijarde evrov), saj so bili vlagatelji prepričani, da bo pandemija vlade prisilila k hitrejšemu prehodu na električna vozila. Delnice Tesle so se od marca podražile za skoraj sedemkrat, od ponedeljka pa bo podjetje vključeno tudi v indeks S&P 500, kar je v zadnjih tednih povzročilo še večje povpraševanje po delnicah. 49-letni Musk, ki je lastnik 20 odstotkov podjetja, je bil še januarja na 35. mestu lestvice najbogatejših Zemljanov, zdaj pa je postal druga najbogatejša oseba na svetu.

Bernard Arnault, najbogatejši človek v Evropi, je od začetka pandemije podvojil svoje bogastvo, saj se je v času krize vrnilo povpraševanje po njegovih luksuznih znamkah. Arnaultovo premoženje se je iz 69 milijard dolarjev marca povečalo na 148 milijard dolarjev (56,3 na 120,7 milijard evrov), s čimer je postal tretja najbogatejša oseba na svetu.

Bill Gates, soustanovitelj Microsofta, ki je postal filantrop in je trenutno četrti najbogatejši, ima pod palcem 120 milijard dolarjev (98 milijard evrov) premoženja. Njegovo bogastvo se je od marca povečalo za približno 20 milijard dolarjev (16,3 milijarde evrov). V istem obdobju pa je Gates namenil svoje milijarde za razvoj cepiva proti koronavirusu in zdravstvene projekte, povezane s pandemijo covid-19.

Drugi milijarderji, ki jim je pandemija koristila, so še Facebookov Mark Zuckerberg (njegovo bogastvo se je povečalo za približno 80 odstotkov na 100 milijard dolarjev, kar je 81,58 milijard evrov), vlagatelj Warren Buffett, katerega bogastvo se je povečalo za 26 odstotkov na 85 milijard dolarjev (skoraj 70 milijard evrov), in Larry Ellison, soustanovitelj podjetja Oracle, katerega bogastvo se je povečalo za 50 odstotkov na 88 milijard dolarjev (72 milijard evrov). Googlov Larry Page je svoje bogastvo povečal za polovico na 76 milijard dolarjev (62 milijard evrov), podobno tudi njegov soustanovitelj Sergey Brin, ki ima zdaj 74 milijard dolarjev (60,37 milijard evrov), bogastvo Amancia Ortega, ustanovitelja Inditexa, pa se je povečalo za 47 odstotkov na 75 milijard dolarjev (61,19 milijard evrov).