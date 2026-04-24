Gospodarstvo

Komu koristi predlagani interventni zakon – bogatim ali tistim, ki delajo?

Ljubljana, 24. 04. 2026 19.35 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Ema Čepon
Davki

Zaradi interventnega zakona, ki ga je predlagal t. i. tretji blok, med sindikati vse bolj vre. Gre res za razbremenitev vseh, ki delajo, kot pravijo predlagatelji, ali zakon koristi le bogatim, kot trdijo kritiki? Sindikati zahtevajo umik, nekateri že rožljajo s stavko.

Da gre za zakon za bogate in da so večino rešitev nekritično in brez resne presoje prepisali iz železnega repertoarja delodajalskih organizacij, predlagateljem – samooklicanemu sredinskemu trojčku – javno očitajo še vse sindikalne centrale.

Sedimo za skupno mizo in se pogovorimo o vsebini, jim sporočajo, a hkrati tudi žugajo. "Če to ne bo mogoče, smo seveda pripravljeni in že razmišljamo tudi o vseh sindikalnih sredstvih," napoveduje izvršni sekretar ZSSS za sistemska vprašanja Matija Drmota.

"Če bo šla zadeva v kontekstu monologa, vztrajanja in dejansko nagrajevanja gospodarstva, bomo brez nobenega pregona uporabili tudi skrajen element delavskega boja. To je stavka," pa napoveduje predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Volf.

Janez Cigler Kralj po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.
Janez Cigler Kralj po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.
FOTO: Luka Kotnik

Sindikati z izjemo znižanja DDV na osnovna živila nasprotujejo praktično vsem rešitvam, ki jih predlaga tretji blok – od ukinitve prispevka za dolgotrajno oskrbo za popoldanske s.p.-je do odprave prepovedi dela pri zasebnikih za zdravnike. "Gre v smer razbremenjevanja vseh, ki delajo, omogoča bolnikom, da pridejo do storitve, posegov, v razumnem času," medtem trdi poslanec NSi Janez Cigler Kralj.

Ukrep, ki še posebej razburja, pa je tako imenovana razvojna kapica. Nekateri so jo poimenovali kar menedžerski pokrov. Ta predvideva, da bi se prispevki plačevali le do zneska bruto plače 7500 evrov. Vsi, ki zaslužijo manj, tega ukrepa torej ne bi čutili.

"Korist bodo imeli samo najbogatejši, torej predstavniki kapitala. Ta račun pa bomo plačali vsi prebivalci preko manj zdravstva, preko slabših pokojnin, preko slabših javnih storitev in preko slabše kvalitete življenja," je prepričan Drmota.

Da gre zakon v pravo smer, je danes sicer ocenil najverjetnejši novi mandatar. "Preden karkoli rečemo o finančnih učinkih in o možnosti, kar se časovnice tiče, rabimo jasno sliko javnih financ, kje smo, ne," je dejal Janez Janša. Saj da podatkom, ki jih sporoča aktualna vlada, ne zaupajo.

interventni zakon davki delavci bogati sindikati

Slovenska pomlad
24. 04. 2026 21.07
Samo bogatim,katerim morajo SDS,NSi ,Logar,Stevo vrniti usluge.
Odgovori
+1
2 1
natas999
24. 04. 2026 21.02
vi kar ,do sedaj ste pa kimali lažnjivcem nesposobnim,fuj vas bodi
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
24. 04. 2026 20.55
Stabilizirali bojo finance tako, da bojo razbremenili davke za bogate. Brodnjak bo dobil 16000eur neto več na mesec. Lažite komu drugemo. Veliko volilcev je res butalcev. In to 4.🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️
Odgovori
-3
0 3
jedupančpil
24. 04. 2026 21.01
dolgčas
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
24. 04. 2026 21.16
Resničen.
Odgovori
0 0
Bbcc12
24. 04. 2026 20.53
Že pripravljajo teren, da bojo navadni raji vzeli in dali bogati, kot s prvim interventnim zakon za bogate. Hvala Janša.👍🤣🤣
Odgovori
-3
0 3
tech
24. 04. 2026 20.44
Dvomim da se bogati sekirajo koliko bo plača, če je pameten zvleče drugače denar iz podjetja. Sosed ima še hišo na firmo.
Odgovori
+2
2 0
