Komu koristi predlagani interventni zakon – bogatim ali tistim, ki delajo?

Da gre za zakon za bogate in da so večino rešitev nekritično in brez resne presoje prepisali iz železnega repertoarja delodajalskih organizacij, predlagateljem – samooklicanemu sredinskemu trojčku – javno očitajo še vse sindikalne centrale.
Sedimo za skupno mizo in se pogovorimo o vsebini, jim sporočajo, a hkrati tudi žugajo. "Če to ne bo mogoče, smo seveda pripravljeni in že razmišljamo tudi o vseh sindikalnih sredstvih," napoveduje izvršni sekretar ZSSS za sistemska vprašanja Matija Drmota.
"Če bo šla zadeva v kontekstu monologa, vztrajanja in dejansko nagrajevanja gospodarstva, bomo brez nobenega pregona uporabili tudi skrajen element delavskega boja. To je stavka," pa napoveduje predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Volf.
Sindikati z izjemo znižanja DDV na osnovna živila nasprotujejo praktično vsem rešitvam, ki jih predlaga tretji blok – od ukinitve prispevka za dolgotrajno oskrbo za popoldanske s.p.-je do odprave prepovedi dela pri zasebnikih za zdravnike. "Gre v smer razbremenjevanja vseh, ki delajo, omogoča bolnikom, da pridejo do storitve, posegov, v razumnem času," medtem trdi poslanec NSi Janez Cigler Kralj.
Ukrep, ki še posebej razburja, pa je tako imenovana razvojna kapica. Nekateri so jo poimenovali kar menedžerski pokrov. Ta predvideva, da bi se prispevki plačevali le do zneska bruto plače 7500 evrov. Vsi, ki zaslužijo manj, tega ukrepa torej ne bi čutili.
"Korist bodo imeli samo najbogatejši, torej predstavniki kapitala. Ta račun pa bomo plačali vsi prebivalci preko manj zdravstva, preko slabših pokojnin, preko slabših javnih storitev in preko slabše kvalitete življenja," je prepričan Drmota.
Da gre zakon v pravo smer, je danes sicer ocenil najverjetnejši novi mandatar. "Preden karkoli rečemo o finančnih učinkih in o možnosti, kar se časovnice tiče, rabimo jasno sliko javnih financ, kje smo, ne," je dejal Janez Janša. Saj da podatkom, ki jih sporoča aktualna vlada, ne zaupajo.
