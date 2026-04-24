Komu koristi predlagani interventni zakon – bogatim ali tistim, ki delajo?

Da gre za zakon za bogate in da so večino rešitev nekritično in brez resne presoje prepisali iz železnega repertoarja delodajalskih organizacij, predlagateljem – samooklicanemu sredinskemu trojčku – javno očitajo še vse sindikalne centrale.

Sedimo za skupno mizo in se pogovorimo o vsebini, jim sporočajo, a hkrati tudi žugajo. "Če to ne bo mogoče, smo seveda pripravljeni in že razmišljamo tudi o vseh sindikalnih sredstvih," napoveduje izvršni sekretar ZSSS za sistemska vprašanja Matija Drmota.

"Če bo šla zadeva v kontekstu monologa, vztrajanja in dejansko nagrajevanja gospodarstva, bomo brez nobenega pregona uporabili tudi skrajen element delavskega boja. To je stavka," pa napoveduje predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Volf.