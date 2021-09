Komunalno podjetje Velenje v ozelenitev sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline

Trenutno je daljinski sistem ogrevanja tam energetsko učinkovit in že zadostuje kriteriju, da je najmanj 75 odstotkov proizvedene toplote na letni ravni, pridobljene iz soproizvodnje toplote, vendar je gorivo fosilnega izvora. S predvideno vključitvijo alternativnih virov bi lahko v prvi fazi do leta 2024 na letni ravni dosegli še do okoli 20 odstotkov toplote, proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije.

Kot so sporočili iz velenjske komunale, je v okviru tega projekta predvidena izvedba sistema, ki bo v kombinaciji z visoko napetostnima elektrodnima kotloma, hranilnikom toplote, proizvodnjo energije iz sončnih elektrarn in drugimi distribuiranimi viri obnovljivih virov energije predstavljal začetek prehoda na nov sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.

S tem bi tako že lahko delno zagotavljali tudi zadnji kriterij vsaj 50 odstotkov kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz obnovljivih virov energije. S predvideno proizvodnjo toplotne energije iz sistemov, ki uporabljajo obnovljive vire energije, bi se v prvi fazi po pripravljenih analizah zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida na glavnem viru Termoelektrarne Šoštanj na letni ravni za okvirno 25 tisoč ton.

Komunalno podjetje Velenje je tako na svoji spletni strani in v uradnem listu v petek objavilo povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v strokovnem dialogu, katerega namen je neformalna izmenjava strokovnih mnenj med zainteresiranimi gospodarskimi subjekti na eni strani in naročnikom Komunalnim podjetjem Velenje na drugi strani. Sledila bo priprava ustrezne razpisne dokumentacije in izvedbe javnega naročila.

Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline pomeni prehod na nov sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga. Bistveni poudarki pri prehodu na trajnostne zelene tehnologije za pripravo toplote so zanesljiva oskrba s toploto za več kot 40 tisoč prebivalcev in industrijske uporabnike, zmanjšanje oz. izničenje izpustov toplogrednih plinov, varen in neodvisen vir energije ter dostopne cene elektrike in ogrevanja za vse prebivalce in s tem preprečevanje oz. omejevanje energetske revščine.