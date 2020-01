Končno ugotovili: zid v Pesnici ni dovolj visok, bo DVK razveljavila razpis?

In čeprav profesorja sama priznavata, da ta metoda ni popolnoma zanesljiva, ampak približna, na koncu izvedenskega mnenja, ki je danes zjutraj priromalo na mize 2TDK in neizbranega konzorcija MarkoMark Nivala, zapišeta: "Po najinem prepričanju je zid visok med štirimi in šestimi metri. Poglobitve so lahko, ampak nikjer ne presegajo dodatnega metra". Zid torej ni dovolj visok.

Ampak brez Glinščice se preostala dela ne morejo izteči. Predsednik uprave 2TDK Dušan Zorko je pred dnevi, ob odpiranju ponudb za glavna, 700-milijonska gradbena dela na 27-kilometrski progi, glede gradnje 170-metrov dolgega odseka dveh mostov in galerije Glinščice, pojasnjeval: "Prepričan sem, da se bo Glinščica iztekla. Kako, bomo videli v kratkem videli, potem pa bodo stekla dela. Imamo več scenarijev, ampak o tem trenutno ne bi špekuliral".

Odločitev DVK težko napovedati, ponovitev razpisa bi projekt znova zavlekla

Kakšni scenariji so zdaj možni, danes uradno nihče od vpletenih ni želel govoriti. 2TDK in MarkoMark Nival imata tri dni časa, da se izjasnita o meritvah, takoj za tem, mogoče že ta ali začetek prihodnjega tedna, pa se bo še zadnjič sestal senat Državne revizijske komisije in dokončno odločil.