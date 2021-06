Konec epidemije, konec interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti

Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega dne pa prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti, ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti, so sporočili s Finančne uprave Republike Slovenije (Furs).

Dobrih 14.000 vlog, odobrili odlog plačila obveznosti v višini skoraj 27 milijonov evrov

Na podlagi ukrepov, določenih v 67. in 68. členu ZIUOPDVE, so bile na področju odloga plačila in obročnega plačila davkov namreč uvedene naslednje rešitve: milejši pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila za poslovne subjekte, možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja ter za prispevke za socialno varnost, neobračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila.

V skladu s temi določbami je uprava do vključno 21. junija prejela 14.157 vlog in odobrila odlog plačila obveznosti v višini 26.938.428 evrov, za 173.254.995 evrov obveznosti pa so odobrili obročno plačilo.