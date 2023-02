Konec motorjev na notranje izgorevanje: se streljamo v koleno?

Ker klimatski alarmi zvonijo, ni veliko posluha za kritike, ki pa opozarjajo, da smo morda na poti v past. Namreč - kar naj bi bilo dobro za okolje - pri čemer "naj bi bilo" uporabljamo, ker nove tehnologije prinašajo nove izzive, ki lahko prav tako povzročijo degradacijo okolja in večanje neenakosti v družbi - namreč veča odvisnost Evrope od ZDA in Kitajske.

Izraz redke zemljine je krovni izraz za 17 rud, ki vsebujejo srebrno lesketajoče se kovine. Najbolj znan element je neodim - nujno potreben za magnete, na primer v elektromotorjih. Potem so tukaj še lantan, samarij, prometij, evropij, lutecij ... Doslej odkrite zaloge so neenakomerno porazdeljene – večina jih leži v tleh Azije. Trg obvladuje Kitajska, ki bi ji sicer lahko konkuriral Vietnam, ki ima ogromna nahajališča, vendar je doslej proizvedel le majhne količine. Prav tako Brazilija. Za Evropo je še najboljša novica najdba nahajališča na Švedskem. A za megalomanske zelene načrte Evrope tudi to ne bo dovolj.

A očitno je EU v imenu zelene transformacije pripravljena kakšno kršitev pravic tudi spregledati. In te težave so prisotne že zdaj, z večanjem povpraševanja pa se bodo le še - večale.

Težava zelenega prehoda namreč je, da je odvisen od redkih zemljin. Države, ki jih imajo, tako sedijo na pravem bogastvu, saj so nujne za elektromotorje. Najdemo jih tudi v vetrnih turbinah in baterijah. Kar pomeni, da so tudi dejavnik moči v svetovni politiki - še posebej, če se bo EU res povsem odpovedala motorjem z notranjim izgorevanjem po 2035.

A vprašanje je - kako zeleno je zeleno? Rudarjenje redkih zemljin ustvarja ogromne količine odpadne vode, ki je onesnažena s kemikalijami in težkimi kovinami. Kakšno ceno plačajo okolje in ljudje je jasno vidno v regijah jugovzhodne Kitajske, kjer tako rudarijo že 30 let.

Tudi Evropska komisija v odgovoru avstrijski poslanki Barbari Thaler (ÖVP), ki ga povzema krone.at, priznava, da se pravzaprav podajamo v neznano. Tri najpomembnejše ugotovitve iz tega odgovora so: prepoznana je odvisnost od Azije, cene baterij so se zaradi globalnih razmer povišale, le nove kemične sestave bodo verjetno znova znižale stroške - in pa - ekonomske odvisnosti posameznih držav EU niso bile analizirane.

Že res, da je Evropa ogorčeno protestirala - a seveda brez vidnega uspeha. In tako v Bruslju priznavajo, da je to grožnja evropskim načrtom: zaradi višjih cen energije v Evropi in privlačnih ameriških subvencij bi se evropska podjetja lahko preselila v ZDA.

Potem pa so ZDA sprejele "Inflation Reduction Act" (IRA). Gre za več milijard vreden naložbeni paket za zmanjšanje inflacije, po katerem bi ameriška industrija postala varna za podnebje in prihodnost.

Stranski učinek prehoda na e-mobilnost v Evropi naj bi bil tako po mnenju kritikov gospodarski upad kontinenta v primerjavi z ZDA in Kitajsko. Kritiki tudi menijo, da je Evropa, ko gre za odnose in interese obeh velesil, veliko preveč naivna. In opozarjajo še na nekaj - če cene elektrike v naslednjih nekaj letih ne bodo padle, bo vožnja z e-avtomobilom dražja od vožnje z vozilom na motor z notranjim izgorevanjem.

Se pa seznam potencialnih izzivov ne konča le pri tovarnah, delovnih mestih in materialih. V Nemčiji že opažajo težave z električnim omrežjem, saj nadgradnja le-tega ne dohiteva hitrosti prehoda na električna vozila in toplotne črpalne. Tako že omejujejo možnost domačih polnilnic, saj to ogroža stabilnost omrežja. Drži, da država načrtuje izgradnjo, toda lastnike e-avtomobilov in toplotnih črpalk skrbi, da se to ne bo zgodilo dovolj hitro - oni pa bodo tisti, ki bodo nosili posledice neizpolnjenih obljub.

Ameriška agencija za varstvo okolja EPA sicer vztraja, da so električna vozila še vedno najboljša izbira, ko gre za vozila prihodnosti. Zavračajo ocene, da njihov vpliv na okolje, če vštejemo izdelavo, ni veliko manjši od vozila na notranje izgorevanje.

"Nekatere študije so pokazale, da lahko izdelava tipičnega električnega vozila povzroči več onesnaženja z ogljikom kot izdelava bencinskega avtomobila. To je zaradi dodatne energije, ki je potrebna za izdelavo baterije EV. Kljub temu so v življenjski dobi vozila skupne emisije toplogrednih plinov, povezane s proizvodnjo, polnjenjem in vožnjo električnega vozila, običajno nižje od skupnih emisij toplogrednih plinov, povezanih z bencinskim avtomobilom. To je zato, ker imajo električna vozila ničelne emisije iz izpušne cevi in so običajno odgovorna za bistveno manj toplogrednih plinov med delovanjem," navajajo.

In še: "Raziskovalci v nacionalnem laboratoriju Argonne so ocenili emisije tako za bencinski avtomobil kot za električno vozilo za 500.000 kilometrov. Po njihovih ocenah so emisije toplogrednih plinov iz proizvodnje električnih vozil in ob koncu življenjske dobe višje, skupni toplogredni plini za električna vozila pa so še vedno nižji od tistih za bencinske avtomobile."