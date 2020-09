Konec poziva: 146.000 evrov za turistična vodenja je že razdeljenih

Glavni namen javnega poziva je bil spodbujati povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetij.

Slovenska turistična organizacija (STO) je javni poziv za izvedbo storitev turističnega vodenja v vrednosti 146.000 evrov objavila konec avgusta. Do 8. septembra je prejela 53 vlog prijaviteljev, od katerih je bilo pet nepopolnih, za preostalih 48 pa so odobrena sredstva v različnih vrednostih glede na vrsto prijavitelja, do porabe celotnih finančnih sredstev.

Kot so pojasnili na STO, so prijavitelji prijavili pestre programe turističnih vodenj po vsej Sloveniji, namenjene tako domačim kot tujim gostom. Turistična vodenja se bodo izvajala od septembra do začetka decembra letos.

STO bo na podlagi tega javnega poziva financirala osnovna turistična vodenja v trajanju do dveh ur, ki jih bodo turisti od izbranih prijaviteljev torej deležni brezplačno.

Na razpisu so lahko podjetniki posamezniki ali enoosebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost, pridobili najmanj 500 evrov in največ 2500 evrov podpore. Gospodarske družbe ali druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj, pa so si lahko zagotovile najmanj 1000 in največ 5000 evrov.

Glavni namen javnega poziva je bil spodbujati povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetij. STO je želela z njim spodbujati zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kakovost doživetja na destinaciji, hkrati pa prispevati k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kakovosti turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.

"Turistično vodenje ne pomeni le usmerjanja turista na njegovi poti, temveč izboljšuje kakovost doživetja na destinaciji," je ob objavi razpisa poudarila direktorica STO Maja Pak. "Usposobljeni in licencirani turistični vodniki so neprecenljivi pri ustvarjanju edinstvenih, avtentičnih in personaliziranih doživetij,"je podčrtala.