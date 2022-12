Konec sodelovanja: 'S podjetji, ki ne razumejo težkih razmer, ne nameravamo poslovati'

"Podjetje Tim Kabel ne želi poslovati s podjetji, ki jim je enormni dobiček pomembnejši od solidarnosti do državljanov in kupcev v državi, kjer poslujejo," so jasno zapisali.

Kot nadaljujejo, je hrvaška vlada v teh težkih in kriznih časih sprejela začasen ukrep za ohranitev standarda državljanov, družba, ki je v prvih devetih mesecih na Hrvaškem ustvarila enormni dobiček, pa namerava kljub temu tožiti Hrvaško.

"S podjetji, ki ne razumejo težkih razmer za državljane države, v kateri poslujejo, ne nameravamo poslovati, še posebej ker ne pripravljajo tožbe proti domači državi Sloveniji, zato to odločitev javno objavljamo," še piše v pismu, ki ga povzema lidermedia.hr in ki ga je podpisal Topčić.