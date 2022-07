Kopljejo železniški predor, vsakih 50 metrov pa najdejo jamo

Nekatere odkrite jame so dovolj velike, da se lahko vanje pride brez plezalne ali druge tehnične opreme. Dostop do drugih pa ovirajo v stene brezna zagozdene velike skale, preko katerih se ne da priti. V nekaterih primerih so za dostop uporabili košaro avtodvigala, če to ni bilo dovolj, so si pomagali tudi z lestvijo, včasih je bila potrebna tudi vrvna tehnika.

Vhod v največjo jamo, ki so jo do zdaj odkrili, je bil velik šest metrov, dolžina vseh izmerjenih rovov pa znaša 69 metrov. V jami izstopajo stalaktiti, stalagmitov je veliko manj. Jama je zelo bogata z drobnimi sigastimi tvorbami, z igličastimi kristali sige. Večina aktivno rastočih kapnikov je nenavadno mlečnato rumene do črne barve, sicer prevladujejo svetlo rjavi odtenki sige. V jami so bili najdeni tudi drobni koščki oglja in čeljustnica glodavca, najverjetneje polha, kar kaže na dostopnost jame s površja.

"Morfologija jame sicer ne kaže očitnih vplivov zmrzovanja, verjetno je bila v obdobju pred odkritjem precej izolirana od zunanjega okolja, ni pa izključen en manjši vhod s površja, skozi katerega v jamo vstopajo živali in oglje. Po izkopanem enem kilometru predora T1 je težko reči, ali je to največja jama, ki jo bomo ob gradnji drugega tira odkrili, a kljub velikosti jame glede načina sanacije ni bila najzahtevnejša," so pojasnili.