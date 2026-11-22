Gospodarstvo
Korist za najemnike ali lastnike: nižje najemnine?
Bo najemnine znižala nižja obdavčitev, ki jo prinaša Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Dva tedna pred referendumom smo pogledali, kaj prinaša znižanje najemnin s 25 na 15 odstotkov, in celo na pet odstotkov za oddajanje stanovanja mladim ali družini z otrokom. Komu bo nižja obdavčitev najbolj koristila - najemnikom ali lastnikom stanovanj?
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