Koritnik in Janković podpisala 13,7 milijona evrov vreden dogovor

Dogovor za triletno obdobje vsebuje 29 programov in nalog, ki se nanašajo na delovno področje vladnega generalnega sekretariata in šestih ministrstev: za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, infrastrukturo, zdravje, izobraževanje, znanost in šport. Za izvedbo dogovorjenih programov vsaka stran zagotavlja sredstva v svojem proračunu.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem podpisal dogovor med vlado in Mestno občino Ljubljana (MOL) o izvajanju programov in nalog po zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023. Na podlagi podpisanega dogovora bo vlada za projekte na območju ljubljanske občine, ki so pomembni za vlado, v naslednjih treh letih predvidoma namenila 13,7 milijona evrov proračunskih sredstev, izvedla pa se bo tudi menjava nekaterih zemljišč in prostorov.

Programi in naloge se tako med drugim nanašajo na spremembe občinskih prostorskih načrtov, menjavo zemljišč in prostorov, modernizacijo in rekonstrukcijo cest, nadgradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča, izgradnjo nove sodne stavbe, zagotovitev zemljišča za vadbo policijskih psov, postavitev protihrupnih ograj, izvajanje parkirne politike in sistema vozlišč P+R, izgradnjo Tivolskega loka za neposredno povezavo Primorske z Gorenjsko železniško progo, novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice (1. faza) ter tudi na državne proslave in slovesnosti.

Koritnik je ob podpisu dogovora izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z občino Ljubljana in njenim županom. "Veseli me, da smo po dvigu povprečnine na 628,20 evra in sprejetju zakona o finančni razbremenitvi občin, ki jim prinaša skoraj 70 milijonov evrov prihrankov, z ekipo na ministrstvu za javno upravo in na občini Ljubljana uskladili vsebino dogovora," je dejal o dogovoru, ki so ga danes tudi uradno podpisali. "S tem omogočamo našemu glavnemu mestu Ljubljani, da bo postala še bolj napredna, urejena, ljudem prijazna in zelena," je ob tem poudaril.

Ljubljana je predvsem upravno središče države, ima pa sicer zaradi svoje zgodovine, geografske lege, demografskega položaja, strukture gospodarstva in prebivalstva tudi poseben družbeno-kulturni, upravni in ekonomski pomen. S tega vidika predstavlja gravitacijski center oz. središče, v katerem je zaznana povečana frekvenca in obseg družbeno-ekonomskih dogajanj oz. dogodkov.