Koronavirus hud udarec za turizem in gospodarstvo, kaj bo naredila država?

Kaj naj naredimo? Je vlada že sprejela kakšne ukrepe? Kako naj naslednji mesec plačam zaposlene? To so vprašanja, ki so se pojavljala našim obrtnikom in podjetnikom, še preden je bila pri nas potrjena prva okužba. Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, se na primer sprašuje, zakaj pri nas ni kot v Italiji, kjer država pomaga tako, da odpišejo davke in prispevke.

"Zaenkrat smo še odprti in dežuramo, če bo kdo vstopil v restavracijo in hotel, vsi ostali so ta teden že doma. Takšne krize v 45-letni tradiciji ne pomnimo, dejansko ne vemo, kako naprej," so povedali v hotelu Grahor. Turizem je pri nas nedvomno prva žrtev koronavirusa. Začelo se je na Goriškem, nadaljevalo pa na Obali, kjer je zdaj namesto hotelskih sob zasedena telefonska linija – potencialne goste namreč skrbi.