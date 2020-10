Korošci dočakali prvo lopato in začetek gradnje tretje razvojne osi

Zgornja fotografija zagotovo vsaj delno prikaže, kako zelo so se Korošci, najverjetneje pa tudi nekateri prebivalci šaleške regije, razveselili težko pričakovanega začetka gradnje severnega kraka tretje razvojne osi. Za to si je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os prizadevala 2286 dni oziroma več kot šest let, (manj organiziran) boj za povezavo do avtoceste pa traja že veliko dlje, vsaj 16 let.